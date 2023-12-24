https://ria.ru/20231224/sochi-1917726449.html
В четырех крупных районах Сочи ветер повредил линии электропередачи
В четырех крупных районах Сочи ветер повредил линии электропередачи - РИА Новости, 24.12.2023
В четырех крупных районах Сочи ветер повредил линии электропередачи
Ветер в четырех крупных районах Сочи повредил воздушные линии электропередач, свыше 11 тысяч человек остаются без электроснабжения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:04
2023-12-24T09:04
2023-12-24T09:18
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857858420_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_a37b979d7826c5da228ca3cee7cd7a5d.jpg
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Ветер в четырех крупных районах Сочи повредил воздушные линии электропередач, свыше 11 тысяч человек остаются без электроснабжения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В городе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды."В Сочи в четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения электроснабжения находятся до 11 800 человек. Основной причиной является порыв воздушных линий электропередач. Привлекается от РСЧС 119 человек, 40 единиц техники", - сказали в краевом МЧС.Ведомстве уточнили, что также ветер сорвал крыши с восьми жилых зданий, жители пострадавших домов отказались от расселения.До 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах. В горах курорта снегопад, там также объявлена лавинная опасность на высоте более 1,5 тысячи метров, в связи с этим все горнолыжные трассы закрыты, продажа ски-пассов приостановлена. По фактической погоде работает международный аэропорт курорта, на запасных аэродромах находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за ветра.
https://ria.ru/20231224/veter-1917713712.html
https://ria.ru/20231204/dtp-1913575017.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857858420_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_a27c763f91729b49aec124277afdd53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сочи
В четырех крупных районах Сочи ветер повредил линии электропередачи
В Сочи более 11 тыс человек остаются без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Ветер в четырех крупных районах Сочи повредил воздушные линии электропередач, свыше 11 тысяч человек остаются без электроснабжения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В городе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
В Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома
"В Сочи в четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения электроснабжения находятся до 11 800 человек. Основной причиной является порыв воздушных линий электропередач. Привлекается от РСЧС 119 человек, 40 единиц техники", - сказали в краевом МЧС.
Ведомстве уточнили, что также ветер сорвал крыши с восьми жилых зданий, жители пострадавших домов отказались от расселения.
До 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах. В горах курорта снегопад, там также объявлена лавинная опасность на высоте более 1,5 тысячи метров, в связи с этим все горнолыжные трассы закрыты, продажа ски-пассов приостановлена. По фактической погоде работает международный аэропорт курорта, на запасных аэродромах находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за ветра.
В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет