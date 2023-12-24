https://ria.ru/20231224/sochi-1917726449.html

В четырех крупных районах Сочи ветер повредил линии электропередачи

В четырех крупных районах Сочи ветер повредил линии электропередачи - РИА Новости, 24.12.2023

В четырех крупных районах Сочи ветер повредил линии электропередачи

Ветер в четырех крупных районах Сочи повредил воздушные линии электропередач, свыше 11 тысяч человек остаются без электроснабжения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:04

2023-12-24T09:04

2023-12-24T09:18

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Ветер в четырех крупных районах Сочи повредил воздушные линии электропередач, свыше 11 тысяч человек остаются без электроснабжения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В городе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды."В Сочи в четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения электроснабжения находятся до 11 800 человек. Основной причиной является порыв воздушных линий электропередач. Привлекается от РСЧС 119 человек, 40 единиц техники", - сказали в краевом МЧС.Ведомстве уточнили, что также ветер сорвал крыши с восьми жилых зданий, жители пострадавших домов отказались от расселения.До 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах. В горах курорта снегопад, там также объявлена лавинная опасность на высоте более 1,5 тысячи метров, в связи с этим все горнолыжные трассы закрыты, продажа ски-пассов приостановлена. По фактической погоде работает международный аэропорт курорта, на запасных аэродромах находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за ветра.

https://ria.ru/20231224/veter-1917713712.html

https://ria.ru/20231204/dtp-1913575017.html

сочи

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи