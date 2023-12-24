https://ria.ru/20231224/sochi-1917713987.html

Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома из-за шторма

Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома из-за шторма - РИА Новости, 24.12.2023

Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома из-за шторма

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале порекомендовал жителям оставаться дома в связи с сильным штормом, чтобы не подвергать себя опасности. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T02:01

2023-12-24T02:01

2023-12-24T02:01

сочи

алексей копайгородский

происшествия

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале порекомендовал жителям оставаться дома в связи с сильным штормом, чтобы не подвергать себя опасности. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ранее сообщали, что шквалистый ветер частично сорвал крышу многоквартирного дома на территории Сочи, также зафиксированы падения деревьев. "В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии... Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома в семье, чтобы не подвергать себя опасности. Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует до конца понедельника", - написал Алексей Копайгородский. Он также отметил, что повалено уже свыше 65 деревьев. По словам мэра, спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают их с проезжей части. Задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. На курорте до 25 декабря действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В прогнозах на 23 и 24 декабря было отмечено усиление ветра с порывами до 32 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, ливни начались утром в субботу и не прекращались в течение дня. К вечеру ветер стал усиливаться, затем пошел сильный дождь, после - град.

https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html

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сочи, алексей копайгородский, происшествия, россия, краснодарский край