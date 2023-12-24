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Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома из-за шторма - РИА Новости, 24.12.2023
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02:01 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/sochi-1917713987.html
Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома из-за шторма
Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома из-за шторма - РИА Новости, 24.12.2023
Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома из-за шторма
Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале порекомендовал жителям оставаться дома в связи с сильным штормом, чтобы не подвергать себя опасности. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:01
2023-12-24T02:01
сочи
алексей копайгородский
происшествия
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале порекомендовал жителям оставаться дома в связи с сильным штормом, чтобы не подвергать себя опасности. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ранее сообщали, что шквалистый ветер частично сорвал крышу многоквартирного дома на территории Сочи, также зафиксированы падения деревьев. "В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии... Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома в семье, чтобы не подвергать себя опасности. Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует до конца понедельника", - написал Алексей Копайгородский. Он также отметил, что повалено уже свыше 65 деревьев. По словам мэра, спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают их с проезжей части. Задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. На курорте до 25 декабря действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В прогнозах на 23 и 24 декабря было отмечено усиление ветра с порывами до 32 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, ливни начались утром в субботу и не прекращались в течение дня. К вечеру ветер стал усиливаться, затем пошел сильный дождь, после - град.
https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html
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сочи, алексей копайгородский, происшествия, россия, краснодарский край
Сочи, Алексей Копайгородский, Происшествия, Россия, Краснодарский край
Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома из-за шторма

Мэр Сочи порекомендовал жителям оставаться дома в связи с сильным штормом

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале порекомендовал жителям оставаться дома в связи с сильным штормом, чтобы не подвергать себя опасности.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ранее сообщали, что шквалистый ветер частично сорвал крышу многоквартирного дома на территории Сочи, также зафиксированы падения деревьев.
"В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии... Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома в семье, чтобы не подвергать себя опасности. Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует до конца понедельника", - написал Алексей Копайгородский.
Он также отметил, что повалено уже свыше 65 деревьев. По словам мэра, спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают их с проезжей части. Задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников.
На курорте до 25 декабря действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В прогнозах на 23 и 24 декабря было отмечено усиление ветра с порывами до 32 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, ливни начались утром в субботу и не прекращались в течение дня. К вечеру ветер стал усиливаться, затем пошел сильный дождь, после - град.
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СочиАлексей КопайгородскийПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
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