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СК возбудит дело из-за ситуации с детьми из лагеря в Евпатории - РИА Новости, 24.12.2023
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11:35 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/sk-1917744131.html
СК возбудит дело из-за ситуации с детьми из лагеря в Евпатории
СК возбудит дело из-за ситуации с детьми из лагеря в Евпатории - РИА Новости, 24.12.2023
СК возбудит дело из-за ситуации с детьми из лагеря в Евпатории
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУСК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей из детского лагеря в Евпатории,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:35
2023-12-24T11:35
происшествия
россия
евпатория
севастополь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУСК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей из детского лагеря в Евпатории, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", были ранее госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу Крыма, у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного - ОРЗ, сообщил минздрав республики. Профильный вице-премьер по социальным вопросам правительства Крыма Елена Романовская ранее сообщила, что управление Роспотребнадзора начало проверку по факту сообщений в соцсетях об отравлении детей. "Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в республике Крым" , - говорится в сообщении ведомства. Начата проверка.
https://ria.ru/20231223/delo-1917640991.html
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происшествия, россия, евпатория, севастополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Евпатория, Севастополь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК возбудит дело из-за ситуации с детьми из лагеря в Евпатории

СК: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за госпитализации детей в Евпатории

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУСК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей из детского лагеря в Евпатории, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", были ранее госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу Крыма, у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного - ОРЗ, сообщил минздрав республики. Профильный вице-премьер по социальным вопросам правительства Крыма Елена Романовская ранее сообщила, что управление Роспотребнадзора начало проверку по факту сообщений в соцсетях об отравлении детей.
«
"Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в республике Крым" , - говорится в сообщении ведомства. Начата проверка.
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ПроисшествияРоссияЕвпаторияСевастопольАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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