https://ria.ru/20231224/sigarety-1917710607.html
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января - РИА Новости, 24.12.2023
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января
Из-за повышения с 1 января акцизов на табачные изделия минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку, рассказала в интервью... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:15
2023-12-24T02:15
2023-12-24T02:15
экономика
ольга лебединская
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Из-за повышения с 1 января акцизов на табачные изделия минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.Она напомнила, что акциз вырастет сильнее, чем предполагалось раньше, разница составит примерно 3 процента. С учетом некоторого роста розничных продаж сигарет и папирос в 2023 году это означает увеличение налоговой базы.“Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета”, — уверена экономист.Вряд ли это повлияет на количество курильщиков. Однако высокие цены на сигареты могут стать заградительными для некоторых потребителей, прежде всего, молодежи, надеется она.
https://ria.ru/20230929/shtraf-1899322929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ольга лебединская, россия
Экономика, Ольга Лебединская, Россия
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января
Экономист Лебединская: минимальная цена сигарет может вырасти до 117 рублей
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Из-за повышения с 1 января акцизов на табачные изделия минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку, рассказала в интервью
агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Она напомнила, что акциз вырастет сильнее, чем предполагалось раньше, разница составит примерно 3 процента. С учетом некоторого роста розничных продаж сигарет и папирос в 2023 году это означает увеличение налоговой базы.
“Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета”, — уверена экономист.
Вряд ли это повлияет на количество курильщиков. Однако высокие цены на сигареты могут стать заградительными для некоторых потребителей, прежде всего, молодежи, надеется она.
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