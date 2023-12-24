Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/sigarety-1917710607.html
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января - РИА Новости, 24.12.2023
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января
Из-за повышения с 1 января акцизов на табачные изделия минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку, рассказала в интервью... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:15
2023-12-24T02:15
экономика
ольга лебединская
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_241a2d8f068a0e4e84089b7b54b19453.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Из-за повышения с 1 января акцизов на табачные изделия минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.Она напомнила, что акциз вырастет сильнее, чем предполагалось раньше, разница составит примерно 3 процента. С учетом некоторого роста розничных продаж сигарет и папирос в 2023 году это означает увеличение налоговой базы.“Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета”, — уверена экономист.Вряд ли это повлияет на количество курильщиков. Однако высокие цены на сигареты могут стать заградительными для некоторых потребителей, прежде всего, молодежи, надеется она.
https://ria.ru/20230929/shtraf-1899322929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_570fbae760944ea9be84d40b454b0da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ольга лебединская, россия
Экономика, Ольга Лебединская, Россия
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января

Экономист Лебединская: минимальная цена сигарет может вырасти до 117 рублей

© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Из-за повышения с 1 января акцизов на табачные изделия минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Она напомнила, что акциз вырастет сильнее, чем предполагалось раньше, разница составит примерно 3 процента. С учетом некоторого роста розничных продаж сигарет и папирос в 2023 году это означает увеличение налоговой базы.
“Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета”, — уверена экономист.
Вряд ли это повлияет на количество курильщиков. Однако высокие цены на сигареты могут стать заградительными для некоторых потребителей, прежде всего, молодежи, надеется она.
Покупатель у табачной лавки - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Россиян предупредили, кому грозит штраф за перевозку сигарет
29 сентября, 03:15
 
ЭкономикаОльга ЛебединскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала