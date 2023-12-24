https://ria.ru/20231224/sigarety-1917710607.html

Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января

Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января - РИА Новости, 24.12.2023

Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января

Из-за повышения с 1 января акцизов на табачные изделия минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку, рассказала в интервью... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T02:15

2023-12-24T02:15

2023-12-24T02:15

экономика

ольга лебединская

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Из-за повышения с 1 января акцизов на табачные изделия минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.Она напомнила, что акциз вырастет сильнее, чем предполагалось раньше, разница составит примерно 3 процента. С учетом некоторого роста розничных продаж сигарет и папирос в 2023 году это означает увеличение налоговой базы.“Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета”, — уверена экономист.Вряд ли это повлияет на количество курильщиков. Однако высокие цены на сигареты могут стать заградительными для некоторых потребителей, прежде всего, молодежи, надеется она.

https://ria.ru/20230929/shtraf-1899322929.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, ольга лебединская, россия