https://ria.ru/20231224/shkolniki-1917817225.html

В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом

В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом - РИА Новости, 24.12.2023

В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом

Псковские полицейские установили личности троих школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы, сообщает пресс-служба УМВД по области. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T23:37

2023-12-24T23:37

2023-12-24T23:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Псковские полицейские установили личности троих школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы, сообщает пресс-служба УМВД по области. В дежурную часть поступило сообщение о том, что школьники кинули в Вечный огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло. "По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Ими оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения", - сообщает пресс-служба УМВД. Школьники были доставлены в отдел полиции Пскова, туда же были экстренно вызваны родители несовершеннолетних. "С подростками работает инспектор ПДН. Дети пояснили, что основной мотив их действий - хулиганство, подростки хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что в отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей") КоАП РФ.

https://ria.ru/20231222/ogon-1917490865.html

https://ria.ru/20231220/ogon-1917012666.html

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происшествия, псков, россия