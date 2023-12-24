Рейтинг@Mail.ru
В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 24.12.2023 (обновлено: 23:42 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/shkolniki-1917817225.html
В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом
В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом - РИА Новости, 24.12.2023
В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом
Псковские полицейские установили личности троих школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы, сообщает пресс-служба УМВД по области. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T23:37
2023-12-24T23:42
происшествия
псков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913156844_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_d61af5dcc4c5b501ccab6e720caee90f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Псковские полицейские установили личности троих школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы, сообщает пресс-служба УМВД по области. В дежурную часть поступило сообщение о том, что школьники кинули в Вечный огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло. "По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Ими оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения", - сообщает пресс-служба УМВД. Школьники были доставлены в отдел полиции Пскова, туда же были экстренно вызваны родители несовершеннолетних. "С подростками работает инспектор ПДН. Дети пояснили, что основной мотив их действий - хулиганство, подростки хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что в отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей") КоАП РФ.
https://ria.ru/20231222/ogon-1917490865.html
https://ria.ru/20231220/ogon-1917012666.html
https://radiosputnik.ru/20231212/migranty-1915355009.html
псков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913156844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21b787ab4b80cdf608cb38e6178bcf2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псков, россия
Происшествия, Псков, Россия
В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом

В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом, их личности установили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вечный огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Псковские полицейские установили личности троих школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы, сообщает пресс-служба УМВД по области.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что школьники кинули в Вечный огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло.
В городе Рузаевке Республики Мордовия ребенок потушил Вечный огонь, бросив снежок в пламя - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Мордовии ребенок потушил Вечный огонь, бросив снежок в пламя
22 декабря, 14:46
"По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Ими оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения", - сообщает пресс-служба УМВД.
Школьники были доставлены в отдел полиции Пскова, туда же были экстренно вызваны родители несовершеннолетних.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь
20 декабря, 16:43
"С подростками работает инспектор ПДН. Дети пояснили, что основной мотив их действий - хулиганство, подростки хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей") КоАП РФ.
Школьники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе
Семьи мигрантов, дети из которых потушили Вечный огонь, вышлют из РФ
12 декабря, 17:03
 
ПроисшествияПсковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала