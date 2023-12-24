https://ria.ru/20231224/serbiya-1917812536.html
Вучич назвал протесты оппозиции попыткой лишить Сербию суверенитета
Вучич назвал протесты оппозиции попыткой лишить Сербию суверенитета - РИА Новости, 24.12.2023
Вучич назвал протесты оппозиции попыткой лишить Сербию суверенитета
Насильственные протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок, заявил сербский президент Александр РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T22:47
2023-12-24T22:47
2023-12-24T23:52
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беспорядки в белграде
белград (город)
александр вучич
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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Насильственные протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок, заявил сербский президент Александр Вучич.Президент Сербии заявил в обращении к гражданам в связи с беспорядками на протестах сторонников блока "Сербия против насилия" в воскресенье, что "некоторые в регионе уже начали отмечать успешную революцию"."Что доказывает, что это - продукт не только отечественного ума или его отсутствия. Это - продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, в которых пытаются разрушить самостоятельность, независимость и суверенитет республики Сербии. Сохраним свободу Сербии, потому что это - величайшая ценность, сохраним самостоятельность, независимость и суверенитет нашей страны", - заявил сербский лидер.Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках."Защитим нашу Сербию, прошу вас только сохранять мир, быть спокойными, государство надежно, и мы государство им не дадим разрушить", - подчеркнул Вучич.Демонстранты продолжают разбивать стекла и бить по дверям представительного и административного органа Белграда. Изнутри двери блокировала жандармерия Сербии со щитами.
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Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда
Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда
2023-12-24T22:47
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Протесты представителей оппозиции в Сербии
Протесты представителей оппозиции в Сербии
2023-12-24T22:47
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в мире, сербия, беспорядки в белграде, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Беспорядки в Белграде, Белград (город), Александр Вучич
Вучич назвал протесты оппозиции попыткой лишить Сербию суверенитета
Вучич назвал протесты оппозиции попыткой лишить Сербию суверенитета
БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Насильственные протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент Сербии заявил в обращении к гражданам в связи с беспорядками на протестах сторонников блока "Сербия против насилия" в воскресенье, что "некоторые в регионе уже начали отмечать успешную революцию".
"Что доказывает, что это - продукт не только отечественного ума или его отсутствия. Это - продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, в которых пытаются разрушить самостоятельность, независимость и суверенитет республики Сербии. Сохраним свободу Сербии, потому что это - величайшая ценность, сохраним самостоятельность, независимость и суверенитет нашей страны", - заявил сербский лидер.
Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.
"Защитим нашу Сербию, прошу вас только сохранять мир, быть спокойными, государство надежно, и мы государство им не дадим разрушить", - подчеркнул Вучич.
Демонстранты продолжают разбивать стекла и бить по дверям представительного и административного органа Белграда. Изнутри двери блокировала жандармерия Сербии со щитами.
"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции