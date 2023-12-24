https://ria.ru/20231224/serbiya-1917801529.html
В Сербии протестующие пытаются сломать двери городской администрации
В Сербии протестующие пытаются сломать двери городской администрации - РИА Новости, 24.12.2023
В Сербии протестующие пытаются сломать двери городской администрации
В Белграде сторонники оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание скупщины и пытаются выломать двери, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:40
2023-12-24T20:40
2023-12-24T22:36
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БЕЛГРАД, 24 дек — РИА Новости. В Белграде сторонники оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание скупщины и пытаются выломать двери, передает корреспондент РИА Новости. Накануне к Тепич присоединились еще шесть голодающих активистов. Она же разместила в соцсетях фото с капельницей, а также видео с соратниками и призывом собраться на акцию протеста перед зданием РИК в воскресенье в 20:00 мск. В итоге сегодня в назначенное время пришло заметно больше демонстрантов, чем в предыдущие разы. Они перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания избиркома импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучит сербский рок. Затем они призвали участников сформировать кольцо вокруг здания расположенной поблизости скупщины.Часть митингующих поднялись на ступени у входа с флагами и плакатами, начали стучать в двери, скандировать "Открывай!" и выкрикивать оскорбительные фразы в адрес властей. Свет в здании не горит. Полиции поблизости не видно.Внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в прошлое воскресенье, 17 декабря.Согласно последним опубликованным Республиканской избирательной комиссией данным, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" с 46,7 процента поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69 процента. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получила 6,55 процента.В состав скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии" с 5,02 процента голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа — профессор, доктор Бранимир Несторович", который получил 4,68 процента поддержки.Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в скупщину проходит с 1,69 процента "Союз венгров Воеводины".По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендовали свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.
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Протесты представителей оппозиции в Сербии
Протесты представителей оппозиции в Сербии
2023-12-24T20:40
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в мире, сербия, белград (город), евросоюз, россия, рик, александр вучич, ивица дачич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Евросоюз, Россия, РИК, Александр Вучич, Ивица Дачич, Беспорядки в Белграде
В Сербии протестующие пытаются сломать двери городской администрации
В Белграде оппозиционеры окружили здание скупщины и пытаются выломать двери
БЕЛГРАД, 24 дек — РИА Новости. В Белграде сторонники оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание скупщины и пытаются выломать двери, передает корреспондент РИА Новости.
В конце минувшей недели представители оппозиции выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии". Лидеры блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич 18 декабря вошли в здание избиркома, вручили "фотодоказательства и документы" о нарушениях на выборах и требования об аннулировании результатов. Они также объявили голодовку и теперь ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.
Накануне к Тепич присоединились еще шесть голодающих активистов. Она же разместила в соцсетях фото с капельницей, а также видео с соратниками и призывом собраться на акцию протеста перед зданием РИК в воскресенье в 20:00 мск.
В итоге сегодня в назначенное время пришло заметно больше демонстрантов, чем в предыдущие разы. Они перекрыли центральную улицу Краля Милана.
Организаторы поставили у здания избиркома импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучит сербский рок. Затем они призвали участников сформировать кольцо вокруг здания расположенной поблизости скупщины.
"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции
Часть митингующих поднялись на ступени у входа с флагами и плакатами, начали стучать в двери, скандировать "Открывай!" и выкрикивать оскорбительные фразы в адрес властей. Свет в здании не горит. Полиции поблизости не видно.
Внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в прошлое воскресенье, 17 декабря.
Согласно последним опубликованным Республиканской избирательной комиссией данным, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич
— Сербия не смеет останавливаться" с 46,7 процента поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69 процента. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича
с партнерами, она получила 6,55 процента.
В состав скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии" с 5,02 процента голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа — профессор, доктор Бранимир Несторович", который получил 4,68 процента поддержки.
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Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в скупщину проходит с 1,69 процента "Союз венгров Воеводины".
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.
РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендовали свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.
Коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться"