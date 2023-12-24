https://ria.ru/20231224/serbiya-1917801529.html

В Сербии протестующие пытаются сломать двери городской администрации

В Сербии протестующие пытаются сломать двери городской администрации - РИА Новости, 24.12.2023

В Сербии протестующие пытаются сломать двери городской администрации

В Белграде сторонники оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание скупщины и пытаются выломать двери, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T20:40

2023-12-24T20:40

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БЕЛГРАД, 24 дек — РИА Новости. В Белграде сторонники оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание скупщины и пытаются выломать двери, передает корреспондент РИА Новости. Накануне к Тепич присоединились еще шесть голодающих активистов. Она же разместила в соцсетях фото с капельницей, а также видео с соратниками и призывом собраться на акцию протеста перед зданием РИК в воскресенье в 20:00 мск. В итоге сегодня в назначенное время пришло заметно больше демонстрантов, чем в предыдущие разы. Они перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания избиркома импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучит сербский рок. Затем они призвали участников сформировать кольцо вокруг здания расположенной поблизости скупщины.Часть митингующих поднялись на ступени у входа с флагами и плакатами, начали стучать в двери, скандировать "Открывай!" и выкрикивать оскорбительные фразы в адрес властей. Свет в здании не горит. Полиции поблизости не видно.Внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в прошлое воскресенье, 17 декабря.Согласно последним опубликованным Республиканской избирательной комиссией данным, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" с 46,7 процента поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69 процента. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получила 6,55 процента.В состав скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии" с 5,02 процента голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа — профессор, доктор Бранимир Несторович", который получил 4,68 процента поддержки.Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в скупщину проходит с 1,69 процента "Союз венгров Воеводины".По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендовали свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

https://ria.ru/20231218/vybory-1916398969.html

https://ria.ru/20231218/serbiya-1916410603.html

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в мире, сербия, белград (город), евросоюз, россия, рик, александр вучич, ивица дачич, беспорядки в белграде