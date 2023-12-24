https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции

"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции - РИА Новости, 24.12.2023

"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, несмотря на все попытки Запада, насильственной смены власти в Сербии не будет. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T15:07

2023-12-24T15:07

2023-12-24T17:39

в мире

сербия

александр вучич

белград (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 24 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, несмотря на все попытки Запада, насильственной смены власти в Сербии не будет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее на брифинге заявила, что "желание помайданить у Запада на Балканах огромное". По ее словам, надо смотреть на Украину как "просто на образец того, как делать не надо ни народу, ни государству". "Но вы должны мне сказать, а что иное является целью? Что вы хотите, оказывать давление на кого-то, чтобы изменил избирательную волю, устроил "кражу" на выборах по вашему приказу? Разве вы пришли к власти? Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить волю избирателей, как вы это думали провести, если не каким-либо насильственным путем. Что вы думаете, в чем смысл?" — обратился Вучич к оппозиции в ходе выступления в воскресенье, комментируя слова официального представителя МИД России. "Госструктуры будут делать свою работу, но скажу — что бы они ни пытались, не будет никакой насильственной смены власти или чего-либо в Сербии. В Сербии власть сменяется на выборах, Сербия демократическая страна, так будет всегда в будущем, не только сейчас", — подчеркнул сербский лидер. Он добавил, что демонстранты могут протестовать каждый день, потому что годами "и так каждый день кто-то протестует, шумит под окнами" его резиденции в Белграде, и он привык к этому. Представители оппозиции 18 декабря выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" на выборах в Белграде. Лидеры оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли в здание избиркома, вручили "фотодоказательства" и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр вучич, белград (город)