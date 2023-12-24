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"Будем страдать". Минобороны Британии испугалось победы Путина на Украине
"Будем страдать". Минобороны Британии испугалось победы Путина на Украине - РИА Новости, 24.12.2023
"Будем страдать". Минобороны Британии испугалось победы Путина на Украине
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете Times призвал западные страны увеличить военные расходы из страха перед вероятной победой России на РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:58
2023-12-24T20:58
2023-12-24T22:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
владимир путин
грант шэппс
анатолий антонов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете Times призвал западные страны увеличить военные расходы из страха перед вероятной победой России на Украине."Если мы позволим Путину выиграть эту войну, <…> то мы будем страдать от последствий. И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для всего мира", — заявил он.Министр сделал заявление на фоне сокращения финансовой поддержки Киева. Шаппс утверждает, что расходы на оборону на Западе, в том числе в Великобритании, недостаточны, чтобы противостоять угрозе возрождающейся России.Ранее в начале декабря посол России в США Анатолий Антонов, комментируя аналогичное заявление президента Джо Байдена, заявил, что в Соединенных Штатах потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией. Он призвал американские власти одуматься и перестать сеять хаос по всему миру в попытках уберечь гегемонию Вашингтона.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20231224/vsu-1917780678.html
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россия, украина, великобритания, владимир путин, грант шэппс, анатолий антонов, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Грант Шэппс, Анатолий Антонов, НАТО
"Будем страдать". Минобороны Британии испугалось победы Путина на Украине
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