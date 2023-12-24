https://ria.ru/20231224/rossiya-1917730589.html

В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России

В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России - РИА Новости, 24.12.2023

В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России

В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:39

2023-12-24T09:39

2023-12-24T12:41

россия

александр сафонов

российская академия наук

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина."Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек", — приходит к выводу ученый.Так, о кадровом голоде заявил практически 91 процент российских компаний. По словам операционного директора сервиса "Подработка" Александра Ветеркова, не хватает продавцов, водителей, а также сотрудников в сфере строительства и транспорта.Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что сложившаяся ситуация не позволяет производить достаточного количества товаров, а это отражается в снижении темпов роста ВВП. По прогнозу эксперта, в следующем году обострится нехватка кадров в сфере низкооплачиваемого труда, а также в тех отраслях, для которых характерны тяжелые условия и географическая удаленность, — в сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве.Дефицит кадров будет зависеть от темпов экономического роста и снижения курса рубля, так как в этом случае трудовые мигранты не будут рассматривать Россию в качестве работодателя, заключил эксперт.

https://ria.ru/20230921/kadry-1897826095.html

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россия, александр сафонов, российская академия наук, федеральная служба государственной статистики (росстат)