https://ria.ru/20231224/rossiya-1917730589.html
В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России
В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России - РИА Новости, 24.12.2023
В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России
В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:39
2023-12-24T09:39
2023-12-24T12:41
россия
александр сафонов
российская академия наук
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина."Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек", — приходит к выводу ученый.Так, о кадровом голоде заявил практически 91 процент российских компаний. По словам операционного директора сервиса "Подработка" Александра Ветеркова, не хватает продавцов, водителей, а также сотрудников в сфере строительства и транспорта.Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что сложившаяся ситуация не позволяет производить достаточного количества товаров, а это отражается в снижении темпов роста ВВП. По прогнозу эксперта, в следующем году обострится нехватка кадров в сфере низкооплачиваемого труда, а также в тех отраслях, для которых характерны тяжелые условия и географическая удаленность, — в сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве.Дефицит кадров будет зависеть от темпов экономического роста и снижения курса рубля, так как в этом случае трудовые мигранты не будут рассматривать Россию в качестве работодателя, заключил эксперт.
https://ria.ru/20230921/kadry-1897826095.html
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россия, александр сафонов, российская академия наук, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Александр Сафонов, Российская академия наук, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России
"Известия": дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия
" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина.
"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек", — приходит к выводу ученый.
Так, о кадровом голоде заявил практически 91 процент российских компаний. По словам операционного директора сервиса "Подработка" Александра Ветеркова, не хватает продавцов, водителей, а также сотрудников в сфере строительства и транспорта.
Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что сложившаяся ситуация не позволяет производить достаточного количества товаров, а это отражается в снижении темпов роста ВВП. По прогнозу эксперта, в следующем году обострится нехватка кадров в сфере низкооплачиваемого труда, а также в тех отраслях, для которых характерны тяжелые условия и географическая удаленность, — в сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве.
Дефицит кадров будет зависеть от темпов экономического роста и снижения курса рубля, так как в этом случае трудовые мигранты не будут рассматривать Россию в качестве работодателя, заключил эксперт.
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