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В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России - РИА Новости, 24.12.2023
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09:39 24.12.2023 (обновлено: 12:41 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/rossiya-1917730589.html
В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России
В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России - РИА Новости, 24.12.2023
В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России
В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:39
2023-12-24T12:41
россия
александр сафонов
российская академия наук
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина."Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек", — приходит к выводу ученый.Так, о кадровом голоде заявил практически 91 процент российских компаний. По словам операционного директора сервиса "Подработка" Александра Ветеркова, не хватает продавцов, водителей, а также сотрудников в сфере строительства и транспорта.Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что сложившаяся ситуация не позволяет производить достаточного количества товаров, а это отражается в снижении темпов роста ВВП. По прогнозу эксперта, в следующем году обострится нехватка кадров в сфере низкооплачиваемого труда, а также в тех отраслях, для которых характерны тяжелые условия и географическая удаленность, — в сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве.Дефицит кадров будет зависеть от темпов экономического роста и снижения курса рубля, так как в этом случае трудовые мигранты не будут рассматривать Россию в качестве работодателя, заключил эксперт.
https://ria.ru/20230921/kadry-1897826095.html
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россия, александр сафонов, российская академия наук, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Александр Сафонов, Российская академия наук, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В РАН раскрыли, сколько работников не хватает России

"Известия": дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек

© Pixabay / SkitterphotoОфисный работник
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Pixabay / Skitterphoto
Офисный работник. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина.
"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек", — приходит к выводу ученый.
Так, о кадровом голоде заявил практически 91 процент российских компаний. По словам операционного директора сервиса "Подработка" Александра Ветеркова, не хватает продавцов, водителей, а также сотрудников в сфере строительства и транспорта.
Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что сложившаяся ситуация не позволяет производить достаточного количества товаров, а это отражается в снижении темпов роста ВВП. По прогнозу эксперта, в следующем году обострится нехватка кадров в сфере низкооплачиваемого труда, а также в тех отраслях, для которых характерны тяжелые условия и географическая удаленность, — в сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве.
Дефицит кадров будет зависеть от темпов экономического роста и снижения курса рубля, так как в этом случае трудовые мигранты не будут рассматривать Россию в качестве работодателя, заключил эксперт.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Песков рассказал о работе над модернизацией системы подготовки кадров
21 сентября, 16:47
 
РоссияАлександр СафоновРоссийская академия наукФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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