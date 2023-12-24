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Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.12.2023

Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки

Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:26

2023-12-24T13:26

2023-12-24T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

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су-24

су-27

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун"."Кроме того, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка Донецкой народной республики, Золотаревка Луганской народной республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, запорожская область, су-24, су-27, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф