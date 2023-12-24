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Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.12.2023
Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки
Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:26
2023-12-24T13:26
2023-12-24T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
запорожская область
су-24
су-27
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун"."Кроме того, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка Донецкой народной республики, Золотаревка Луганской народной республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27