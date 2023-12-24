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Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.12.2023
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13:26 24.12.2023 (обновлено: 13:29 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/pvo-1917754735.html
Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.12.2023
Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки
Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:26
2023-12-24T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
запорожская область
су-24
су-27
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун"."Кроме того, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка Донецкой народной республики, Золотаревка Луганской народной республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ.
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безопасность, украина, запорожская область, су-24, су-27, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Запорожская область, Су-24, Су-27, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила четыре самолета ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".
"Кроме того, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка Донецкой народной республики, Золотаревка Луганской народной республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ.
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