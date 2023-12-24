https://ria.ru/20231224/putin-1917750354.html

"Только для России". Путин откровенно высказался о военных

"Только для России". Путин откровенно высказался о военных - РИА Новости, 24.12.2023

"Только для России". Путин откровенно высказался о военных

Президент Владимир Путин во время общения с военнослужащими — Героями России рассказал о просьбе одного из солдат наградить его командира. Видео выложил в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T12:49

2023-12-24T12:49

2023-12-24T16:12

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время общения с военнослужащими — Героями России рассказал о просьбе одного из солдат наградить его командира. Видео выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Мужчина настоящий. Он: "Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!" О товарищах боевых не забывает", — сказал глава государства.При этом, как оказалось, боец не знал, что на тот момент весь экипаж уже был представлен к наградам. Путин отдельно обратил внимание на этот момент."Какой товарищ у вас по оружию надежный. <...> Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже — только для России, наверное, характерно", — отметил президент.Он добавил, что вряд ли в других армиях происходит что-то подобное, поскольку "только в нашем народе такое возможно"."Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно", — сказал глава государства.Награждение состоялось 19 декабря после заседания расширенной коллегии Минобороны.Как подчеркнул Путин, вся страна и гордится, и верит в своих героев, которым приходится действовать в сложной обстановке, преодолевать серьезные испытания.Герой Российской Федерации — высшее звание, которое присваивает президент за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

https://ria.ru/20231219/putin-1916796661.html

https://ria.ru/20231219/tseli-1916694021.html

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россия, владимир путин, павел зарубин