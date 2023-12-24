https://ria.ru/20231224/putin-1917745355.html
Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана
Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 24.12.2023
Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил высокий уровень отношений двух стран и стратегического... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:00
2023-12-24T12:00
2023-12-24T12:05
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ильхам алиев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил высокий уровень отношений двух стран и стратегического партнерства, условились продолжить контакты, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем рождения. Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231223/pozdravlenie-1917680223.html
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в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана
Путин в разговоре с Алиевым отметил высокий уровень отношений РФ и Азербайджана