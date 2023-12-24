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Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 24.12.2023
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12:00 24.12.2023 (обновлено: 12:05 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/putin-1917745355.html
Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана
Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 24.12.2023
Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил высокий уровень отношений двух стран и стратегического... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:00
2023-12-24T12:05
в мире
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил высокий уровень отношений двух стран и стратегического партнерства, условились продолжить контакты, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем рождения. Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231223/pozdravlenie-1917680223.html
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в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана

Путин в разговоре с Алиевым отметил высокий уровень отношений РФ и Азербайджана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил высокий уровень отношений двух стран и стратегического партнерства, условились продолжить контакты, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем рождения. Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
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В миреРоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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