https://ria.ru/20231224/putin-1917713045.html

"Чтобы не было хуже". На Украине сделали неожиданное предложение Путину

"Чтобы не было хуже". На Украине сделали неожиданное предложение Путину - РИА Новости, 24.12.2023

"Чтобы не было хуже". На Украине сделали неожиданное предложение Путину

Некоторые в Киеве считают, что пора признать победу Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Украины, заявил украинский политолог Вадим РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T01:40

2023-12-24T01:40

2023-12-24T01:40

в мире

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россия

киев

вадим карасев

вооруженные силы украины

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Некоторые в Киеве считают, что пора признать победу Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Украины, заявил украинский политолог Вадим Карасев в беседе с каналом Politeka."Некоторые прямо заявляют: а не пора ли открыто провозгласить победу Путина, объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже?" — сказал эксперт.По его словам, конфликт уже закончен, и ВСУ, в отличие от российской армии, не могут наступать. Единственный выход их этого положения, отметил Карасев, — проведение переговоров.Мирное урегулирование, подытожил политолог, так или иначе пройдет не на очень хороших для Украины условиях, однако власти скрывают это, чтобы "подсластить горькую правду".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917699327.html

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