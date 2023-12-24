https://ria.ru/20231224/putin-1917713045.html
"Чтобы не было хуже". На Украине сделали неожиданное предложение Путину
"Чтобы не было хуже". На Украине сделали неожиданное предложение Путину - РИА Новости, 24.12.2023
"Чтобы не было хуже". На Украине сделали неожиданное предложение Путину
Некоторые в Киеве считают, что пора признать победу Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Украины, заявил украинский политолог Вадим РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T01:40
2023-12-24T01:40
2023-12-24T01:40
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вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Некоторые в Киеве считают, что пора признать победу Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Украины, заявил украинский политолог Вадим Карасев в беседе с каналом Politeka."Некоторые прямо заявляют: а не пора ли открыто провозгласить победу Путина, объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже?" — сказал эксперт.По его словам, конфликт уже закончен, и ВСУ, в отличие от российской армии, не могут наступать. Единственный выход их этого положения, отметил Карасев, — проведение переговоров.Мирное урегулирование, подытожил политолог, так или иначе пройдет не на очень хороших для Украины условиях, однако власти скрывают это, чтобы "подсластить горькую правду".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917699327.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Вадим Карасев, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
"Чтобы не было хуже". На Украине сделали неожиданное предложение Путину
Политолог Карасев: некоторые в Киеве хотят провозгласить победу Путина