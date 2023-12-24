МИД Ирана выразил протест России после заявления о спорных островах
МИД Ирана выразил России протест после заявления об оспариваемых ОАЭ островах
© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 дек — РИА Новости. Советник-посланник посольства России в Иране был вызван в МИД Ирана для выражения протеста содержанию заявления, принятого по итогам прошедшего накануне VI заседания Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), в заявлении, по мнению иранской стороны, затрагивался вопрос территориальной целостности Ирана, касающийся островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, расположенных в Персидском заливе, принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ, передает официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Как уточняет иранское агентство ISNA, "в заявлении поддерживаются мирные решения и инициативы, направленные на разрешение конфликта "посредством двусторонних переговоров или (заседания. — Прим. ред.) международного суда (ООН. — Прим. ред.) на основании международного права и Устава ООН".
"Вечером в субботу советник России в Тегеране в отсутствие посла этой страны был вызван помощником директора департамента Персидского залива МИД (Ирана. — Прим. ред.). Российской Федерации был выражен решительный протест правительства Исламской Республики Иран в отношении повторения (случая. — Прим. ред.) поддержки российским правительством необоснованных утверждений, упомянутых в заявлении, (опубликованном по итогам. — Прим. ред.) VI заседания Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко, и ему (советнику. — Прим. ред.) была направлена нота протеста", — говорится в сообщении иранского правительства.
Двумя днями ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Насер Канаани осудил содержание заявления, отметив, что "Исламская Республика Иран не считает вопрос своей территориальной целостности и суверенитета над тремя островами предметом обсуждения, отвергает любые претензии любой стороны в этом отношении и ни в коем случае не отступится от прав на собственный суверенитет и территории". Он подчеркнул, что "иранские острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, расположенные в голубых водах Персидского залива, всегда принадлежали Ирану и являются неотъемлемой частью территории Исламской Республики Иран".
В июле иранская сторона также выражала протест послу России в Тегеране Алексею Дедову из-за подписанного Москвой заявления по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Дедов был вызван в иранский МИД из-за несогласия Тегерана с содержанием заявления в части о трех островах в Персидском заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ.
Тогда же в июле министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор после ситуации с вызовом российского посла в Тегеране Алексея Дедова. Стороны подтвердили приверженность закрепленным в Уставе ООН основополагающим принципам международного права во всей их полноте и взаимосвязи, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, сообщал МИД России.
В начале августа командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Алиреза Тангсири призвал арабские страны Персидского залива прекратить покушаться на территориальную целостность Ирана, претендуя на острова в акватории. Проблема определения границ в акватории возникла впервые еще полвека назад. Множество раз эту проблему поднимала Саудовская Аравия.
Глава МИД России Сергей Лавров принял участие 20 декабря в заседании РАФС в Марокко. По итогам встречи министр отметил, что Россия и арабские страны выработали план совместных действий на 2024-2026 годы, который включает реализацию ряда проектов в различных сферах, в том числе в гуманитарном сотрудничестве, энергетике и экономике. Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.