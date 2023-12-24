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В Невском районе в Петербурге загорелся ангар
В Невском районе в Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 24.12.2023
В Невском районе в Петербурге загорелся ангар
Ангар загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга в воскресенье вечером, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:39
2023-12-24T19:39
2023-12-24T19:39
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Ангар загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга в воскресенье вечером, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС России в своем Telegram-канале. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Складской улице 4/7 поступило в 18.42 мск. "В ангаре размером 40 на 40 (метров) происходит горение на площади 300 квадратных метров. В 18.56 подан дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 27 специалистов и шесть единиц техники.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Невском районе в Петербурге загорелся ангар
МЧС: в Невском районе в Петербурге ангар загорелся на площади 300 "квадратов"