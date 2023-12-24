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В Польше решили начать борьбу с "украинскими бугаями"
В Польше решили начать борьбу с "украинскими бугаями" - РИА Новости, 24.12.2023
В Польше решили начать борьбу с "украинскими бугаями"
Польша примет меры по проверкам украинцев призывного возраста, находящихся на территории страны, написал в соцсети X журналист Лукаш Важеха. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T05:00
2023-12-24T05:00
2023-12-24T10:19
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Польша примет меры по проверкам украинцев призывного возраста, находящихся на территории страны, написал в соцсети X журналист Лукаш Важеха."Я так понимаю, Польша в рамках помощи Украине начнет проверять украинских бугаев, которые находятся в Польше, хотя должны быть на Украине? Хотя я прекрасно по-человечески понимаю это решение", — высказался журналист.Ранее Верховная рада Украины заявила, что в новом году представит законопроект о мобилизации мужчин, находящихся за границей. Известно, что украинцы будут получать повестки и проходить стандартные мобилизационные процедуры. Те, кто откажется возвращаться на Украину, подвергнутся наказанию в соответствии с законом.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917717039.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Польше решили начать борьбу с "украинскими бугаями"
Журналист Важеха: в Польше начнут проверки украинцев призывного возраста