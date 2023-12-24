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В центре Сочи сошел оползень, повредив магистральный водопровод
В центре Сочи сошел оползень, повредив магистральный водопровод - РИА Новости, 24.12.2023
В центре Сочи сошел оползень, повредив магистральный водопровод
Оползень, образовавшийся в центре Сочи после дождей, повредил магистральный водопровод, из-за этого сложности с водоснабжением испытают несколько улиц... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:14
2023-12-24T12:14
2023-12-24T12:14
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Оползень, образовавшийся в центре Сочи после дождей, повредил магистральный водопровод, из-за этого сложности с водоснабжением испытают несколько улиц Центрального района, сообщила пресс-служба "Водоканал Сочи" в Telegram-канале. "Специалисты водоканала оперативно устраняют серьезную нештатную ситуацию в центре Сочи. В частности, в результате обильных осадков, наблюдаемых на курорте в течение последних суток, в районе переулка Горького в Центральном районе произошел оползень. Сошедший грунт повредил магистральный водовод диаметром 300 мм", - говорится в сообщении. Как отмечают в коммунальном предприятии, работать придётся на склоне, прежде необходимо произвести расчистку от поваленных деревьев, это займёт определенное время. "На время ликвидации ситуации перебои с водоснабжением могут наблюдаться в домах по улицам Тоннельная, Первомайская, Альпийская, Севастопольская и на переулке Горького. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 20.00", - говорится в сообщении горводоканала. По последним данным властей, субботний ветер повредил 11 крыш домов, инженерные сети, электроснабжение, основные работы планируется завершить к вечеру воскресенья. Сейчас в ликвидации последствий непогоды задействованы 400 рабочих, используются 100 единиц техники. В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В горах курорта синоптики прогнозируют снегопад, на высоте более 1,5 тысячи метров объявлена лавинная опасность, в предгорье возможен мокрый снег и гололедица, на территории прибрежных зон - дожди, град, сильный ветер. Согласно информации администрации города, сильный ветер, прошедший в минувшую субботу, повалил более 80 деревьев, сорваны крыши с десяти частных и многоквартирных домов, международный аэропорт курорта перешел в режим работы по фактической погоде, на запасных аэродромах сейчас находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды. Горнолыжные трассы всех курортов закрыты - катание сегодня небезопасно.
https://ria.ru/20231224/sochi-1917742627.html
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сочи, водоканал сочи, происшествия
Сочи, Водоканал Сочи, Происшествия
В центре Сочи сошел оползень, повредив магистральный водопровод
В Сочи после ливней сошел оползень, повредив магистральный водопровод
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости.
Оползень, образовавшийся в центре Сочи после дождей, повредил магистральный водопровод, из-за этого сложности с водоснабжением испытают несколько улиц Центрального района, сообщила пресс-служба "Водоканал Сочи" в Telegram-канале
.
"Специалисты водоканала оперативно устраняют серьезную нештатную ситуацию в центре Сочи. В частности, в результате обильных осадков, наблюдаемых на курорте в течение последних суток, в районе переулка Горького в Центральном районе произошел оползень. Сошедший грунт повредил магистральный водовод диаметром 300 мм", - говорится в сообщении.
В Сочи погиб человек из-за падения дерева
Как отмечают в коммунальном предприятии, работать придётся на склоне, прежде необходимо произвести расчистку от поваленных деревьев, это займёт определенное время. "На время ликвидации ситуации перебои с водоснабжением могут наблюдаться в домах по улицам Тоннельная, Первомайская, Альпийская, Севастопольская и на переулке Горького. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 20.00", - говорится в сообщении горводоканала.
По последним данным властей, субботний ветер повредил 11 крыш домов, инженерные сети, электроснабжение, основные работы планируется завершить к вечеру воскресенья. Сейчас в ликвидации последствий непогоды задействованы 400 рабочих, используются 100 единиц техники.
В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В горах курорта синоптики прогнозируют снегопад, на высоте более 1,5 тысячи метров объявлена лавинная опасность, в предгорье возможен мокрый снег и гололедица, на территории прибрежных зон - дожди, град, сильный ветер. Согласно информации администрации города, сильный ветер, прошедший в минувшую субботу, повалил более 80 деревьев, сорваны крыши с десяти частных и многоквартирных домов, международный аэропорт курорта перешел в режим работы по фактической погоде, на запасных аэродромах сейчас находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды. Горнолыжные трассы всех курортов закрыты - катание сегодня небезопасно.
Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи