https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.12.2023

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T22:42

2023-12-24T22:42

2023-12-24T22:44

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. С 22.26 мск в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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россия

одесская область

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