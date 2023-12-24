https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.12.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T22:42
2023-12-24T22:42
2023-12-24T22:44
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. С 22.26 мск в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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одесса, россия, одесская область, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, В мире, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги