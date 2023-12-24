Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 24.12.2023 (обновлено: 10:16 25.12.2023)
https://ria.ru/20231224/obstrel-1917808575.html
При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя
При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 25.12.2023
При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя
Не менее четырех мирных жителей пострадали в результате обстрела торгового центра в Горловке украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-24T21:50
2023-12-25T10:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917855477_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_ed042c86ad56c2ec3f04bce8fdf19e3a.png
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей пострадали в результате обстрела торгового центра в Горловке украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Украинские каратели нанесли целенаправленный удар по торговому центру "Галактика" (Никитовский район Горловки) ... Количество раненых возросло до 4", - написал мэр.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917855477_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_1f30779fa3924d9d0abf83b138fb287a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецк, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя

Приходько: при обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя

© РИА НовостиПожар в ТЦ в Горловке. 24 декабря 2023
Пожар в ТЦ в Горловке. 24 декабря 2023
© РИА Новости
Пожар в ТЦ в Горловке. 24 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей пострадали в результате обстрела торгового центра в Горловке украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Украинские каратели нанесли целенаправленный удар по торговому центру "Галактика" (Никитовский район Горловки) ... Количество раненых возросло до 4", - написал мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война
22 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала