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При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя
При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 25.12.2023
При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя
Не менее четырех мирных жителей пострадали в результате обстрела торгового центра в Горловке украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-24T21:50
2023-12-24T21:50
2023-12-25T10:16
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей пострадали в результате обстрела торгового центра в Горловке украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Украинские каратели нанесли целенаправленный удар по торговому центру "Галактика" (Никитовский район Горловки) ... Количество раненых возросло до 4", - написал мэр.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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горловка, донецк, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя
Приходько: при обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя