https://ria.ru/20231224/obstrel-1917808575.html

При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя

При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 25.12.2023

При обстреле ТЦ в Горловке пострадали четыре мирных жителя

Не менее четырех мирных жителей пострадали в результате обстрела торгового центра в Горловке украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-24T21:50

2023-12-24T21:50

2023-12-25T10:16

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917855477_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_ed042c86ad56c2ec3f04bce8fdf19e3a.png

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей пострадали в результате обстрела торгового центра в Горловке украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Украинские каратели нанесли целенаправленный удар по торговому центру "Галактика" (Никитовский район Горловки) ... Количество раненых возросло до 4", - написал мэр.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия