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Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 24.12.2023 (обновлено: 17:35 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/obstrel-1917776789.html
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 24.12.2023
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ получило повреждение здание школы в Кировском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T16:36
2023-12-24T17:35
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ получило повреждение здание школы в Кировском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", — написал мэр. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 14:30 по 15:05 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Мэр Кулемзин: школа на западе Донецка получила повреждения из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ получило повреждение здание школы в Кировском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", — написал мэр.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 14:30 по 15:05 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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