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Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 24.12.2023

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ получило повреждение здание школы в Кировском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T16:36

2023-12-24T16:36

2023-12-24T17:35

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ получило повреждение здание школы в Кировском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", — написал мэр. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 14:30 по 15:05 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия