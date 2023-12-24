Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевку и Донецку 11 снарядов
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.00 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...11.05- населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...11.50- населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале
Представительство также сообщило, что в 14.05 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 14.05 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.