https://ria.ru/20231224/moskva-1917737059.html

Более миллиону москвичей установили почтовые ящики по программе капремонта

Более миллиону москвичей установили почтовые ящики по программе капремонта - РИА Новости, 24.12.2023

Более миллиону москвичей установили почтовые ящики по программе капремонта

Более чем миллиону москвичей установили почтовые ящики в домах за пять лет в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на официальном сайте РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:37

2023-12-24T10:37

2023-12-24T10:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

правительство г. москвы

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более чем миллиону москвичей установили почтовые ящики в домах за пять лет в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Более чем миллиону москвичей установили почтовые ящики в домах с 2019 года по программе капитального ремонта жилого фонда... Их изготавливают по современным стандартам из листовой стали, которую сложно погнуть или сломать", - говорится в сообщении. Уточняется, что почтовые ящики отличаются компактностью, легко устанавливаются и аккуратно смотрятся на любой стене подъезда. Их изготавливают по современным стандартам. Внутри почтовых ящиков ключевой тип запирающего устройства, ключи и замки которого имеют около 500 комбинаций.

https://ria.ru/20231218/zhkkh-1916135601.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, правительство г. москвы