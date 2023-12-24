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Более миллиону москвичей установили почтовые ящики по программе капремонта
Более миллиону москвичей установили почтовые ящики по программе капремонта - РИА Новости, 24.12.2023
Более миллиону москвичей установили почтовые ящики по программе капремонта
Более чем миллиону москвичей установили почтовые ящики в домах за пять лет в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на официальном сайте РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:37
2023-12-24T10:37
2023-12-24T10:37
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москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более чем миллиону москвичей установили почтовые ящики в домах за пять лет в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Более чем миллиону москвичей установили почтовые ящики в домах с 2019 года по программе капитального ремонта жилого фонда... Их изготавливают по современным стандартам из листовой стали, которую сложно погнуть или сломать", - говорится в сообщении. Уточняется, что почтовые ящики отличаются компактностью, легко устанавливаются и аккуратно смотрятся на любой стене подъезда. Их изготавливают по современным стандартам. Внутри почтовых ящиков ключевой тип запирающего устройства, ключи и замки которого имеют около 500 комбинаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, правительство г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Правительство г. Москвы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Более чем миллиону москвичей установили почтовые ящики в домах за пять лет в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на официальном сайте
мэра и правительства Москвы.
"Более чем миллиону москвичей установили почтовые ящики в домах с 2019 года по программе капитального ремонта жилого фонда... Их изготавливают по современным стандартам из листовой стали, которую сложно погнуть или сломать", - говорится в сообщении.
Уточняется, что почтовые ящики отличаются компактностью, легко устанавливаются и аккуратно смотрятся на любой стене подъезда. Их изготавливают по современным стандартам. Внутри почтовых ящиков ключевой тип запирающего устройства, ключи и замки которого имеют около 500 комбинаций.
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