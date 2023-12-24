https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917758804.html

Митрополит Владимир: в Молдавии очерняют имидж православной церкви

Митрополит Владимир: в Молдавии очерняют имидж православной церкви - РИА Новости, 24.12.2023

Митрополит Владимир: в Молдавии очерняют имидж православной церкви

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) заявил в интервью интернет-порталу ortodox.md, что имидж православной церкви намеренно... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:57

2023-12-24T13:57

2023-12-24T13:57

религия

молдавия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

религия

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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) заявил в интервью интернет-порталу ortodox.md, что имидж православной церкви намеренно очерняется и что решения некоторых молдавских священников перейти в Бессарабскую митрополию "способствуют разрушению единства церкви". Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов Молдавской православной церкви, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". После этого заявления митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созвал священнослужителей на собрание. По итогам встречи епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви. "Имидж православной церкви в Молдавии намеренно очерняется во внутренней информационной среде, и этот факт подтверждается даже политической поддержкой… Сожалеем о каждой ране, нанесенной церкви безрассудными действами некоторых бывших служителей, которым мы на протяжении многих лет оказывали большое доверие и поддержку в их росте и развитии. Лишенные проницательности и веры, подвергшиеся искушениям, они способствуют разрушению единства церкви Христовой", - заявил митрополит Владимир.Священнослужитель призвал остерегаться всякого рода расколов, заблуждений и избегать разделения церкви. "Давайте стремиться к поиску посредством мирного диалога решений для преодоления этих кризисных ситуаций, поддерживаемых определенными враждебными церкви силами и давайте все будем работать над сохранением и поддержкой единства православной церкви в нашей стране", - подчеркнул он. Согласно опросу, проведенному молдавской социологической компанией IMAS, большинство молдаван уверены, что православная церковь должна остаться в составе Русской православной церкви. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. В 1992 году в республике произошел церковный раскол и начала действовать Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916089856.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, религия