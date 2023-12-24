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ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области - РИА Новости, 24.12.2023
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13:19 24.12.2023 (обновлено: 14:35 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/mo-1917753580.html
ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области
ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области - РИА Новости, 24.12.2023
ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области
Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:19
2023-12-24T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
хмельницкая область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщили в Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, российские войска нанесли удары по аэродромам Канатово в Кировоградской области и Днепр. Там уничтожены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиабоеприпасы.В целом за сутки авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.Силы ПВО, в свою очередь, сбили четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24, а также перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельную ракету "Нептун", уничтожили 49 беспилотников.
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безопасность, россия, хмельницкая область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области

МО: ВС РФ поразили норвежские и французские ЗРК на аэродроме Староконстантинов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщили в Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции", — говорится в сводке.

Кроме того, российские войска нанесли удары по аэродромам Канатово в Кировоградской области и Днепр. Там уничтожены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиабоеприпасы.
В целом за сутки авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.
Силы ПВО, в свою очередь, сбили четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24, а также перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельную ракету "Нептун", уничтожили 49 беспилотников.
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