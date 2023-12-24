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ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области
ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области - РИА Новости, 24.12.2023
ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области
Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:19
2023-12-24T13:19
2023-12-24T14:35
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска нанесли удары по аэродромам Канатово в Кировоградской области и Днепр. Там уничтожены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиабоеприпасы.В целом за сутки авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.Силы ПВО, в свою очередь, сбили четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24, а также перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельную ракету "Нептун", уничтожили 49 беспилотников.
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ВС России поразили пусковые установки ЗРК на аэродроме Хмельницкой области
МО: ВС РФ поразили норвежские и французские ЗРК на аэродроме Староконстантинов