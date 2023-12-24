https://ria.ru/20231224/mo-1917753032.html
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.12.2023
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:15
2023-12-24T13:15
2023-12-24T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
клещеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики.Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.Также, в ходе контрбатарейной борьбы была поражена артиллерийская система М777 производства США.
россия
сша
украина
клещеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de3eff1fd5e033948e86f03fc24d5949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Клещеевка
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: на Донецком направлении отражены восемь атак ВСУ