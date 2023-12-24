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Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 24.12.2023 (обновлено: 13:31 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/mo-1917753032.html
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.12.2023
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:15
2023-12-24T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
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сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики.Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.Также, в ходе контрбатарейной борьбы была поражена артиллерийская система М777 производства США.
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безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Клещеевка
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: на Донецком направлении отражены восемь атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики.
Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.
Также, в ходе контрбатарейной борьбы была поражена артиллерийская система М777 производства США.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаКлещеевка
 
 
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