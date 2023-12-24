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Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.12.2023

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:15

2023-12-24T13:15

2023-12-24T13:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики.Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.Также, в ходе контрбатарейной борьбы была поражена артиллерийская система М777 производства США.

россия

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украина

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