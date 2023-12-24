https://ria.ru/20231224/miley-1917733957.html

Милей ответил на вопрос о зарплате на посту президента Аргентины

Милей ответил на вопрос о зарплате на посту президента Аргентины - РИА Новости, 24.12.2023

Милей ответил на вопрос о зарплате на посту президента Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в телепередаче на канале Canal 13, что не знает размер своей зарплаты, его деньгами распоряжается сестра Карина. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:10

2023-12-24T10:10

2023-12-24T10:10

в мире

аргентина

хавьер милей

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в телепередаче на канале Canal 13, что не знает размер своей зарплаты, его деньгами распоряжается сестра Карина."Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра", - заявил Милей, отвечая на вопрос, сколько зарабатывает президент. Карина - правая рука и самое доверенное лицо Милея. Он отмечал, что без нее никогда бы не смог стать президентом. Во время избирательной кампании Милей не так много говорил о своей сестре, но всегда со слезами на глазах.

https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html

аргентина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, аргентина, хавьер милей