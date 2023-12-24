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Милей ответил на вопрос о зарплате на посту президента Аргентины - РИА Новости, 24.12.2023
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10:10 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/miley-1917733957.html
Милей ответил на вопрос о зарплате на посту президента Аргентины
Милей ответил на вопрос о зарплате на посту президента Аргентины - РИА Новости, 24.12.2023
Милей ответил на вопрос о зарплате на посту президента Аргентины
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в телепередаче на канале Canal 13, что не знает размер своей зарплаты, его деньгами распоряжается сестра Карина. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:10
2023-12-24T10:10
в мире
аргентина
хавьер милей
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в телепередаче на канале Canal 13, что не знает размер своей зарплаты, его деньгами распоряжается сестра Карина."Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра", - заявил Милей, отвечая на вопрос, сколько зарабатывает президент. Карина - правая рука и самое доверенное лицо Милея. Он отмечал, что без нее никогда бы не смог стать президентом. Во время избирательной кампании Милей не так много говорил о своей сестре, но всегда со слезами на глазах.
https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Милей ответил на вопрос о зарплате на посту президента Аргентины

Милей заявил, что не знает размер зарплаты, а его деньгами распоряжается сестра

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в телепередаче на канале Canal 13, что не знает размер своей зарплаты, его деньгами распоряжается сестра Карина.
«
"Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра", - заявил Милей, отвечая на вопрос, сколько зарабатывает президент.
Карина - правая рука и самое доверенное лицо Милея. Он отмечал, что без нее никогда бы не смог стать президентом. Во время избирательной кампании Милей не так много говорил о своей сестре, но всегда со слезами на глазах.
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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В миреАргентинаХавьер Милей
 
 
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