https://ria.ru/20231224/mid-1917727070.html

В МИД назвали идею эстонского политика по голосованию "пещерной русофобией"

В МИД назвали идею эстонского политика по голосованию "пещерной русофобией" - РИА Новости, 24.12.2023

В МИД назвали идею эстонского политика по голосованию "пещерной русофобией"

Предложение эстонского политика Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в посольствах РФ идёт в русле "пещерной" русофобии ЕС и... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:10

2023-12-24T09:10

2023-12-24T09:10

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложение эстонского политика Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в посольствах РФ идёт в русле "пещерной" русофобии ЕС и "коллективного Запада", сообщили РИА Новости в МИД России.Ранее руководитель эстонской парламентской партии Isamaa ("Отечество"), бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить открывать избирательные участки для выборов президента РФ в странах Европейского союза. Он написал в социальных сетях, что "будет абсурдом, если европейские страны позволят на своей территории открыть в марте избирательные участки в посольствах РФ "Позднее в интервью изданию Postimees политик заявил, что запрет на проведение российских выборов соответствует правовым нормам. Он считает, что "для открытия избирательных участков в посольствах и консульствах нужно согласие принимающего государства, его министерства иностранных дел, в случае, когда посольство РФ обратится в наш МИД с просьбой разрешить организовать избирательные участки, мы можем не дать такое разрешение".В МИД России заявили в связи с этим, что "нисколько не удивлены заявлением Рейнсалу, идущем в русле "пещерной" русофобии, характерной для современных политиков ЕС и "коллективного Запада" в целом"."В своем стремлении "нанести поражение" нашей стране такие персонажи теряют свой "демократический" лоск и напрочь забывают о "ценностях и принципах", о которых так любят разглагольствовать со всех трибун", - добавили в министерстве.Там напомнили, что "одним из достижений демократии являются выборы, то есть право граждан путем голосования участвовать в управлении страной, которого так жаждет лишить россиян, находящихся в Европе, Рейнсалу"."Усматриваем в этом ни что иное, как попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников, которым отказывают в эстонском гражданстве, а теперь предлагают лишить возможности реализовывать права, вытекающие из гражданства России", - заявили в МИД.Там добавили, что "особенно комично выглядит ссылка эстонского русофоба на какие-то правовые нормы, которым, якобы, соответствует такое решение". "Хотели бы обратить внимание, что ни Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, ни Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года не содержат никаких упоминаний о необходимости запрашивать разрешение принимающего государства на проведение выборов в пределах территории дипломатической миссии или консульского учреждения. А уведомление местных властей со стороны посольств и консульств о проведении выборов в своих помещениях является не более чем общепринятым жестом дипломатической вежливости", - подчеркнули в ведомстве."Хотели бы также напомнить, что посольство Эстонии в Москве в своей ноте о проведении парламентских выборов в марте 2023 года разрешения на это не запрашивало", - добавили в МИД РФ. Там продолжили, что "данное обращение, кстати, было традиционно положительно воспринято российской стороной и никаких препятствий эстонским коллегам не чинилось".

https://ria.ru/20231224/idiokratiya-1917674362.html

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в мире, россия, эстония, европа, евросоюз, урмас рейнсалу