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Жители Львова привели в ярость экс-офицера нацбата ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/lvov-1917716257.html
Жители Львова привели в ярость экс-офицера нацбата ВСУ
Жители Львова привели в ярость экс-офицера нацбата ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
Жители Львова привели в ярость экс-офицера нацбата ВСУ
Жители Львова откажутся передавать повестки соседям-уклонистам, заявил бывший офицер нацбата "Айдар"* и спецназа ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T03:40
2023-12-24T03:40
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жители Львова откажутся передавать повестки соседям-уклонистам, заявил бывший офицер нацбата "Айдар"* и спецназа ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в интервью украинской журналистке Алене Курбановой.Бывший депутат привел результаты соцопроса одного из львовских телеканалов, в котором горожанам предлагалось ответить на вопрос: "Передали бы вы повестку своему соседу?""Тридцать (процентов ответили утвердительно. — Прим. ред.). Львов, Западная Украина. И это зрители одного из тех топовых телеканалов, которые львовяне смотрят", — с негодованием поделился экс-офицер.По словам Лапина, жители Львова боятся портить отношения со своими соседями. Жители города прекрасно понимают, что им еще придется общаться с "соседом-уклонистом" после завершения конфликта, пожаловался бывший офицер.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231216/lvov-1916227507.html
https://ria.ru/20231224/otkazniki-1917712145.html
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в мире, львов, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Жители Львова привели в ярость экс-офицера нацбата ВСУ

Экс-депутат Рады Лапин: жители Львова отказываются передавать повестки соседям

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жители Львова откажутся передавать повестки соседям-уклонистам, заявил бывший офицер нацбата "Айдар"* и спецназа ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в интервью украинской журналистке Алене Курбановой.
Бывший депутат привел результаты соцопроса одного из львовских телеканалов, в котором горожанам предлагалось ответить на вопрос: "Передали бы вы повестку своему соседу?"
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
16 декабря, 18:43
"Тридцать (процентов ответили утвердительно. — Прим. ред.). Львов, Западная Украина. И это зрители одного из тех топовых телеканалов, которые львовяне смотрят", — с негодованием поделился экс-офицер.
По словам Лапина, жители Львова боятся портить отношения со своими соседями. Жители города прекрасно понимают, что им еще придется общаться с "соседом-уклонистом" после завершения конфликта, пожаловался бывший офицер.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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