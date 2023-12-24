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Лавров заявил, что нет нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом - РИА Новости, 24.12.2023
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21:22 24.12.2023 (обновлено: 21:37 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/lavrov-1917806024.html
Лавров заявил, что нет нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Лавров заявил, что нет нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом - РИА Новости, 24.12.2023
Лавров заявил, что нет нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом
БРИКС - это объединение, на данном этапе нет интереса превращать его в настоящую организацию с секретариатом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T21:22
2023-12-24T21:37
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россия
евразия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. БРИКС - это объединение, на данном этапе нет интереса превращать его в настоящую организацию с секретариатом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."БРИКС – это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу", - заявил Лавров в интервью телеканалу НТВ.Он добавил, что БРИКС – это "символ, желание мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга на равноправной основе"."Это будущий "зонтик" над всеми субрегиональными и региональными процессами. В этом объединении уже сейчас есть страны Евразии, Африки, Латинской Америки и арабского мира. За этим будущее", - отметил министр.При этом он добавил, что на Западе нет организаций, где были бы справедливые правила в смысле равноправия и подлинного консенсуса.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html
https://ria.ru/20231214/tatarstan-1915801551.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915791377.html
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брикс, в мире, россия, евразия, сергей лавров, африка, нтв (телеканал)
БРИКС, В мире, Россия, Евразия, Сергей Лавров, Африка, НТВ (телеканал)
Лавров заявил, что нет нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом

Лавров: нет нужды превращать БРИКС из объединения в организацию с секретариатом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. БРИКС - это объединение, на данном этапе нет интереса превращать его в настоящую организацию с секретариатом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"БРИКС – это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу", - заявил Лавров в интервью телеканалу НТВ.
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Он добавил, что БРИКС – это "символ, желание мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга на равноправной основе".
"Это будущий "зонтик" над всеми субрегиональными и региональными процессами. В этом объединении уже сейчас есть страны Евразии, Африки, Латинской Америки и арабского мира. За этим будущее", - отметил министр.
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При этом он добавил, что на Западе нет организаций, где были бы справедливые правила в смысле равноправия и подлинного консенсуса.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
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БРИКСВ миреРоссияЕвразияСергей ЛавровАфрикаНТВ (телеканал)
 
 
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