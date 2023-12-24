https://ria.ru/20231224/lavrov-1917806024.html

Лавров заявил, что нет нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом

Лавров заявил, что нет нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом - РИА Новости, 24.12.2023

Лавров заявил, что нет нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом

БРИКС - это объединение, на данном этапе нет интереса превращать его в настоящую организацию с секретариатом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T21:22

2023-12-24T21:22

2023-12-24T21:37

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. БРИКС - это объединение, на данном этапе нет интереса превращать его в настоящую организацию с секретариатом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."БРИКС – это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу", - заявил Лавров в интервью телеканалу НТВ.Он добавил, что БРИКС – это "символ, желание мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга на равноправной основе"."Это будущий "зонтик" над всеми субрегиональными и региональными процессами. В этом объединении уже сейчас есть страны Евразии, Африки, Латинской Америки и арабского мира. За этим будущее", - отметил министр.При этом он добавил, что на Западе нет организаций, где были бы справедливые правила в смысле равноправия и подлинного консенсуса.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html

https://ria.ru/20231214/tatarstan-1915801551.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915791377.html

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брикс, в мире, россия, евразия, сергей лавров, африка, нтв (телеканал)