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На Украине заявили о возобновлении движения фур через КПП "Шегини-Медыка" - РИА Новости, 24.12.2023
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12:12 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/kpp-1917746280.html
На Украине заявили о возобновлении движения фур через КПП "Шегини-Медыка"
На Украине заявили о возобновлении движения фур через КПП "Шегини-Медыка" - РИА Новости, 24.12.2023
На Украине заявили о возобновлении движения фур через КПП "Шегини-Медыка"
Движение грузовиков через разблокированный накануне контрольно-пропускной пункт "Шегини-Медыка" на украинско-польской границе возобновлено, сообщает в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:12
2023-12-24T12:12
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Движение грузовиков через разблокированный накануне контрольно-пропускной пункт "Шегини-Медыка" на украинско-польской границе возобновлено, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины в Telegram-канале. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в субботу сообщала, что польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка" на границе с Украиной. "Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Шегини-Медыка"… Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда на Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают над тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", - говорится в сообщении погранслужбы. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231219/ekonomika-1916746574.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
На Украине заявили о возобновлении движения фур через КПП "Шегини-Медыка"

На границе Польши и Украины возобновили движение фур через разблокированный КПП

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Движение грузовиков через разблокированный накануне контрольно-пропускной пункт "Шегини-Медыка" на украинско-польской границе возобновлено, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины в Telegram-канале.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в субботу сообщала, что польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка" на границе с Украиной.
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"Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Шегини-Медыка"… Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда на Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают над тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", - говорится в сообщении погранслужбы.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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