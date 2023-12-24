https://ria.ru/20231224/korabl-1917787046.html

СМИ: Британия разместит военный корабль у берегов Гайаны в знак поддержки

СМИ: Британия разместит военный корабль у берегов Гайаны в знак поддержки - РИА Новости, 24.12.2023

СМИ: Британия разместит военный корабль у берегов Гайаны в знак поддержки

Великобритания разместит у берегов Гайаны патрульный корабль в знак поддержки государства в территориальном споре вокруг Эссекибо, сообщает газета Financial... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T18:10

2023-12-24T18:10

2023-12-24T18:10

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Великобритания разместит у берегов Гайаны патрульный корабль в знак поддержки государства в территориальном споре вокруг Эссекибо, сообщает газета Financial Times. Во вторник замминистра иностранных дел Великобритании Дэвид Рутли заявил, что Лондон поддерживает Гайану в вопросе вокруг Эссекибо. "Великобритания разместит патрульный корабль у берегов Гайаны в знак поддержки бывшей британской колонии, столкнувшейся с территориальными притязаниями своего более могущественного соседа Венесуэлы", - приводит газета слова представителя минобороны Соединенного Королевства. Издание сообщает, что судно Trent, оснащенное пушкой и пулемётами, используется в основном для контртеррористических учений, а также участвует в операциях по предотвращению пиратства и контрабанды, обычно оно размещается в районе Средиземноморья. Экипаж судна, как пишет газета, составляет 65 человек. На судне возможно разместить вертолет, добавляет издание. Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль обратился к британскому коллеге Дэвиду Кэмерону с требованием не вмешиваться в дела стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а заняться собственными делами. Территориальный диспут Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. Каракас 3 декабря провел референдум, на котором абсолютное большинство участников поддержало присоединение территории к западу от реки Эссекибо, и начал законодательную работу для правового обеспечения своих действий. Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, а также к своим международным партнерам. В ходе недавней пресс-конференции Али не исключил, что Гайана может пойти на создание военной базы своих союзников в регионе, а 7 декабря Южное командование армии США уже провело в стране "летные учения". Лидеры Венесуэлы и Гайаны по итогам недавних переговоров о территориальном споре вокруг Эссекибо обязались ни при каких обстоятельствах не использовать силу и разрешить его в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.

https://ria.ru/20231204/venesuela-1913580131.html

https://ria.ru/20231119/import-1910365471.html

https://ria.ru/20230925/evropa-1898405328.html

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