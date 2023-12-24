https://ria.ru/20231224/konflikt-1917812863.html

ХАМАС отвергло предложение о перемирии и потребовало прекращения огня

ХАМАС отвергло предложение о перемирии и потребовало прекращения огня - РИА Новости, 24.12.2023

ХАМАС отвергло предложение о перемирии и потребовало прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели, пока не будет выполнено прекращения огня со стороны Израиля и обмен... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T22:52

2023-12-24T22:52

2023-12-24T23:06

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели, пока не будет выполнено прекращения огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях, заявил член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака телеканалу al-Mayadeen.Ранее телеканал Asharq со ссылкой на египетские источники сообщал, что ХАМАС подтвердило свою позицию на переговорах в Каире относительно сделки по обмену пленными, выставив в качестве условия обмен всех на всех и прекращение израильского огня."Было выдвинуто несколько предложений, но позиция сопротивления ясна: сначала необходимо остановить израильскую агрессию в секторе Газа. ХАМАС отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели, позиция всех группировок сопротивления в этом отношении едина", - заявил Барака телеканалу al-Mayadeen.По его словам, удерживание пленных в секторе Газа - это "сильная карта" в руках палестинских группировок, которые не будут пренебрегать ей. Он добавил, что ХАМАС и другие палестинские движения хотят провести обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, оон, каир (город)