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Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море - РИА Новости, 24.12.2023
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19:18 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/khusity-1917793213.html
Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море
Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море - РИА Новости, 24.12.2023
Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило американский военный корабль в ошибочном ракетном пуске в Красном море в попытке сбить их... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:18
2023-12-24T19:18
в мире
красное море
йемен
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 24 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило американский военный корабль в ошибочном ракетном пуске в Красном море в попытке сбить их разведывательный беспилотник, что привело к взрыву ракеты недалеко от корабля под флагом Габона, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалам. "Пока беспилотный самолет-разведчик, принадлежащий йеменским военно-морским силам, проводил разведку над Красным морем, американский военный корабль в истерической манере открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя состояние растерянности и тревоги. Одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта", - отметил Абдессалам. Представитель хуситов указал, что угроза международному морскому судоходству возникает в результате милитаризации Красного моря Америкой и ее партнерами, которые "обеспечивают безопасность кораблей вражеского израильского образования". Ранее США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов против кораблей в Красном море, имеющих отношение к Израилю или направляющихся в его порты, вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20231106/ekspert-1907721214.html
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в мире, красное море, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море

Движение "Ансар Алла" обвинило США в ошибочном ракетном пуске в Красном море

© AP Photo / AnonymousСамолеты ВМС США в Красном море
Самолеты ВМС США в Красном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Anonymous
Самолеты ВМС США в Красном море. Архивное фото
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ДОХА, 24 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило американский военный корабль в ошибочном ракетном пуске в Красном море в попытке сбить их разведывательный беспилотник, что привело к взрыву ракеты недалеко от корабля под флагом Габона, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалам.
"Пока беспилотный самолет-разведчик, принадлежащий йеменским военно-морским силам, проводил разведку над Красным морем, американский военный корабль в истерической манере открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя состояние растерянности и тревоги. Одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта", - отметил Абдессалам.
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Представитель хуситов указал, что угроза международному морскому судоходству возникает в результате милитаризации Красного моря Америкой и ее партнерами, которые "обеспечивают безопасность кораблей вражеского израильского образования".
Ранее США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов против кораблей в Красном море, имеющих отношение к Израилю или направляющихся в его порты, вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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В миреКрасное мореЙеменСШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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