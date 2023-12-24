https://ria.ru/20231224/khusity-1917793213.html

Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море

Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море - РИА Новости, 24.12.2023

Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило американский военный корабль в ошибочном ракетном пуске в Красном море в попытке сбить их... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T19:18

2023-12-24T19:18

2023-12-24T19:18

в мире

красное море

йемен

сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 24 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило американский военный корабль в ошибочном ракетном пуске в Красном море в попытке сбить их разведывательный беспилотник, что привело к взрыву ракеты недалеко от корабля под флагом Габона, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалам. "Пока беспилотный самолет-разведчик, принадлежащий йеменским военно-морским силам, проводил разведку над Красным морем, американский военный корабль в истерической манере открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя состояние растерянности и тревоги. Одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта", - отметил Абдессалам. Представитель хуситов указал, что угроза международному морскому судоходству возникает в результате милитаризации Красного моря Америкой и ее партнерами, которые "обеспечивают безопасность кораблей вражеского израильского образования". Ранее США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов против кораблей в Красном море, имеющих отношение к Израилю или направляющихся в его порты, вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20231106/ekspert-1907721214.html

https://ria.ru/20231219/khusity-1916804497.html

красное море

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в мире, красное море, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году