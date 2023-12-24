Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США
ВМС США: дроны хуситов атаковали два нефтяных танкера в Красном море
© Фото : соцсетиНефтяной танкер после атаки в Красном море
© Фото : соцсети
Нефтяной танкер после атаки в Красном море. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек — РИА Новости. Два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, подверглись атаке дронов в Красном море, сообщило центральное командование ВМС США в соцсети X.
По информации командования, это произошло накануне вечером, около 20:00 мск.
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"Судно BLAAMANEN под норвежским флагом, эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось. Второе судно, SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, заявило о столкновении с беспилотником, о пострадавших не сообщается", — говорится в публикации.
Американский эсминец "Лабун" ответил на сигналы бедствия от пострадавших судов.
"Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября", — добавило командование.
Накануне удар беспилотника повредил танкер Chem Pluto, который следовал из Саудовской Аравии в Индию и был атакован в 200 морских милях от берегов Индии. Пострадавших не было.
В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.