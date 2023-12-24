https://ria.ru/20231224/khusity-1917720791.html

Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США

Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США - РИА Новости, 24.12.2023

Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США

Два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, подверглись атаке дронов в Красном море, сообщило центральное командование ВМС США в соцсети X. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T07:12

2023-12-24T07:12

2023-12-24T09:52

в мире

красное море

сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916557799_0:158:824:622_1920x0_80_0_0_134f879524e5e23200d3d536014cb0e8.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек — РИА Новости. Два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, подверглись атаке дронов в Красном море, сообщило центральное командование ВМС США в соцсети X. По информации командования, это произошло накануне вечером, около 20:00 мск."Судно BLAAMANEN под норвежским флагом, эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось. Второе судно, SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, заявило о столкновении с беспилотником, о пострадавших не сообщается", — говорится в публикации.Американский эсминец "Лабун" ответил на сигналы бедствия от пострадавших судов. "Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября", — добавило командование. Накануне удар беспилотника повредил танкер Chem Pluto, который следовал из Саудовской Аравии в Индию и был атакован в 200 морских милях от берегов Индии. Пострадавших не было.В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.

https://ria.ru/20231219/khusity-1916834999.html

красное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году