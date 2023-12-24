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Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США - РИА Новости, 24.12.2023
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07:12 24.12.2023 (обновлено: 09:52 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/khusity-1917720791.html
Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США
Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США - РИА Новости, 24.12.2023
Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США
Два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, подверглись атаке дронов в Красном море, сообщило центральное командование ВМС США в соцсети X. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T07:12
2023-12-24T09:52
в мире
красное море
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек — РИА Новости. Два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, подверглись атаке дронов в Красном море, сообщило центральное командование ВМС США в соцсети X. По информации командования, это произошло накануне вечером, около 20:00 мск.&quot;Судно BLAAMANEN под норвежским флагом, эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось. Второе судно, SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, заявило о столкновении с беспилотником, о пострадавших не сообщается&quot;, — говорится в публикации.Американский эсминец "Лабун" ответил на сигналы бедствия от пострадавших судов. "Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября", — добавило командование. Накануне удар беспилотника повредил танкер Chem Pluto, который следовал из Саудовской Аравии в Индию и был атакован в 200 морских милях от берегов Индии. Пострадавших не было.В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
https://ria.ru/20231219/khusity-1916834999.html
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в мире, красное море, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, заявили в США

ВМС США: дроны хуситов атаковали два нефтяных танкера в Красном море

© Фото : соцсетиНефтяной танкер после атаки в Красном море
Нефтяной танкер после атаки в Красном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : соцсети
Нефтяной танкер после атаки в Красном море. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек — РИА Новости. Два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, подверглись атаке дронов в Красном море, сообщило центральное командование ВМС США в соцсети X.
По информации командования, это произошло накануне вечером, около 20:00 мск.
«

"Судно BLAAMANEN под норвежским флагом, эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось. Второе судно, SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, заявило о столкновении с беспилотником, о пострадавших не сообщается", — говорится в публикации.

Американский эсминец "Лабун" ответил на сигналы бедствия от пострадавших судов.
"Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября", — добавило командование.
Накануне удар беспилотника повредил танкер Chem Pluto, который следовал из Саудовской Аравии в Индию и был атакован в 200 морских милях от берегов Индии. Пострадавших не было.
В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
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В миреКрасное мореСШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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