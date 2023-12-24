https://ria.ru/20231224/iran-1917715983.html

СМИ: в Пентагоне заявили, что судно у Индии атаковали с территории Ирана

СМИ: в Пентагоне заявили, что судно у Индии атаковали с территории Ирана - РИА Новости, 24.12.2023

СМИ: в Пентагоне заявили, что судно у Индии атаковали с территории Ирана

В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, атаковавший в субботу судно у берегов Индии, был запущен из Ирана, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T03:30

2023-12-24T03:30

2023-12-24T03:35

в мире

индия

красное море

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, атаковавший в субботу судно у берегов Индии, был запущен из Ирана, сообщает газета Wall Street Journal. В субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Агентство Франс Пресс писало, что атакованный танкер для перевозки химических продуктов шел под флагом Либерии и "аффилирован" с Израилем. "Моторное судно Chem Pluto, танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии... был атакован сегодня примерно в 10 утра по местному времени в Индийском Океане в 200 морских милях (370 километров - ред.) от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана", - приводит газета слова представителя Пентагона. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические компании BP и Equinor.

https://ria.ru/20231208/bespilotnik-1914681119.html

https://ria.ru/20231216/livan-1916248485.html

индия

красное море

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, красное море, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, иран