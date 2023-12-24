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СМИ: в Пентагоне заявили, что судно у Индии атаковали с территории Ирана - РИА Новости, 24.12.2023
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03:30 24.12.2023 (обновлено: 03:35 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/iran-1917715983.html
СМИ: в Пентагоне заявили, что судно у Индии атаковали с территории Ирана
СМИ: в Пентагоне заявили, что судно у Индии атаковали с территории Ирана - РИА Новости, 24.12.2023
СМИ: в Пентагоне заявили, что судно у Индии атаковали с территории Ирана
В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, атаковавший в субботу судно у берегов Индии, был запущен из Ирана, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T03:30
2023-12-24T03:35
в мире
индия
красное море
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
иран
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, атаковавший в субботу судно у берегов Индии, был запущен из Ирана, сообщает газета Wall Street Journal. В субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Агентство Франс Пресс писало, что атакованный танкер для перевозки химических продуктов шел под флагом Либерии и "аффилирован" с Израилем. "Моторное судно Chem Pluto, танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии... был атакован сегодня примерно в 10 утра по местному времени в Индийском Океане в 200 морских милях (370 километров - ред.) от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана", - приводит газета слова представителя Пентагона. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические компании BP и Equinor.
https://ria.ru/20231208/bespilotnik-1914681119.html
https://ria.ru/20231216/livan-1916248485.html
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в мире, индия, красное море, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, иран
В мире, Индия, Красное море, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Иран
СМИ: в Пентагоне заявили, что судно у Индии атаковали с территории Ирана

WSJ: Пентагон заявил, что атаковавший судно у Индии БПЛА запустили из Ирана

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, атаковавший в субботу судно у берегов Индии, был запущен из Ирана, сообщает газета Wall Street Journal.
В субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Агентство Франс Пресс писало, что атакованный танкер для перевозки химических продуктов шел под флагом Либерии и "аффилирован" с Израилем.
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"Моторное судно Chem Pluto, танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии... был атакован сегодня примерно в 10 утра по местному времени в Индийском Океане в 200 морских милях (370 километров - ред.) от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана", - приводит газета слова представителя Пентагона.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические компании BP и Equinor.
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В миреИндияКрасное мореМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАИран
 
 
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