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В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 24.12.2023 (обновлено: 13:49 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/gorlovka-1917757465.html
В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:43
2023-12-24T13:49
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 декабря по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Ртутной, 15 ранена женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Представительство ДНР: женщина ранена при обстреле Горловки со стороны ВСУ

© Фото : Приходько РИК / TelegramМесто попадания снаряда в жилой дом по улице Ртутная в Горловке. 24 декабря 2023
Место попадания снаряда в жилой дом по улице Ртутная в Горловке. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Место попадания снаряда в жилой дом по улице Ртутная в Горловке. 24 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 декабря по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Ртутной, 15 ранена женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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