https://ria.ru/20231224/gorlovka-1917757465.html

В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023

В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:43

2023-12-24T13:43

2023-12-24T13:49

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 декабря по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Ртутной, 15 ранена женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины