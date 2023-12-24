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В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:43
2023-12-24T13:43
2023-12-24T13:49
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 декабря по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Ртутной, 15 ранена женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Представительство ДНР: женщина ранена при обстреле Горловки со стороны ВСУ