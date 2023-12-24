https://ria.ru/20231224/gaz-1917761640.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" - РИА Новости, 24.12.2023
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" 23 декабря установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:31
2023-12-24T14:31
2023-12-24T14:31
экономика
китай
дальний восток
монголия
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Газпром" 23 декабря установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в Telegram-канале. "23 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в сообщении "Газпрома".Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. "Газпром" в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу. Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html
https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, дальний восток, монголия, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Дальний Восток, Монголия, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" 23 декабря обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"