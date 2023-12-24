https://ria.ru/20231224/garazh-1917812969.html

В Иваново обрушился гараж, есть погибший

В Иваново обрушился гараж, есть погибший - РИА Новости, 25.12.2023

В Иваново обрушился гараж, есть погибший

Гараж обрушился в Иваново, спасатели разбирают завалы, на месте также работает следственно-оперативная группа полиции. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-24T22:56

2023-12-24T22:56

2023-12-25T09:37

происшествия

иваново

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 24 дек – РИА Новости. Гараж обрушился в Иваново, спасатели разбирают завалы, на месте также работает следственно-оперативная группа полиции. "Прокуратура Октябрьского района города Иваново контролирует установление обстоятельств и причин обрушения гаража в гаражном кооперативе на улице Ермака. Сообщение о происшествии поступило сегодня в 20.49", - сообщила прокуратура Ивановской области в своем Telegram-канале.Региональное УМВД сообщило, что полиция работает на месте обрушения крыши гаража. Направлена следственно-оперативная группа.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону, "поступило сообщение о взрыве в гаражном кооперативе". По прибытии открытого горения обнаружено не было."Со слов очевидцев, под завалами могут находиться люди. Сейчас тяжелой техникой… проводят разбор завалов", - сообщила собеседница, уточнив, что, по предварительным данным, поврежден "гараж и три соседних бокса".Как позднее сообщила в своем Telegram-канале ивановская полиция, на месте происшествия найдено тело мужчины.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

иваново

ивановская область

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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивановская область