https://ria.ru/20231224/garazh-1917812969.html
В Иваново обрушился гараж, есть погибший
В Иваново обрушился гараж, есть погибший - РИА Новости, 25.12.2023
В Иваново обрушился гараж, есть погибший
Гараж обрушился в Иваново, спасатели разбирают завалы, на месте также работает следственно-оперативная группа полиции. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-24T22:56
2023-12-24T22:56
2023-12-25T09:37
происшествия
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ивановская область
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РЯЗАНЬ, 24 дек – РИА Новости. Гараж обрушился в Иваново, спасатели разбирают завалы, на месте также работает следственно-оперативная группа полиции. "Прокуратура Октябрьского района города Иваново контролирует установление обстоятельств и причин обрушения гаража в гаражном кооперативе на улице Ермака. Сообщение о происшествии поступило сегодня в 20.49", - сообщила прокуратура Ивановской области в своем Telegram-канале.Региональное УМВД сообщило, что полиция работает на месте обрушения крыши гаража. Направлена следственно-оперативная группа.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону, "поступило сообщение о взрыве в гаражном кооперативе". По прибытии открытого горения обнаружено не было."Со слов очевидцев, под завалами могут находиться люди. Сейчас тяжелой техникой… проводят разбор завалов", - сообщила собеседница, уточнив, что, по предварительным данным, поврежден "гараж и три соседних бокса".Как позднее сообщила в своем Telegram-канале ивановская полиция, на месте происшествия найдено тело мужчины.
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РИА Новости
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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивановская область
Происшествия, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ивановская область
В Иваново обрушился гараж, есть погибший
В Иваново обрушился гараж, на месте происшествия нашли тело мужчины
РЯЗАНЬ, 24 дек – РИА Новости.
Гараж обрушился в Иваново, спасатели разбирают завалы
, на месте также работает следственно-оперативная группа полиции.
"Прокуратура Октябрьского района города Иваново контролирует установление обстоятельств и причин обрушения гаража в гаражном кооперативе на улице Ермака. Сообщение о происшествии поступило сегодня в 20.49", - сообщила прокуратура Ивановской области в своем Telegram-канале.
Региональное УМВД сообщило, что полиция работает на месте обрушения крыши гаража. Направлена следственно-оперативная группа.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону, "поступило сообщение о взрыве в гаражном кооперативе". По прибытии открытого горения обнаружено не было.
"Со слов очевидцев, под завалами могут находиться люди. Сейчас тяжелой техникой… проводят разбор завалов", - сообщила собеседница, уточнив, что, по предварительным данным, поврежден "гараж и три соседних бокса".
Как позднее сообщила в своем Telegram-канале ивановская полиция, на месте происшествия найдено тело мужчины.
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