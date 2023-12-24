https://ria.ru/20231224/evropa-1917711236.html

Шесть стран ЕС не присоединились к декларации о гарантиях для Украины

Шесть стран ЕС не присоединились к декларации о гарантиях для Украины - РИА Новости, 24.12.2023

Шесть стран ЕС не присоединились к декларации о гарантиях для Украины

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T00:46

2023-12-24T00:46

2023-12-24T14:46

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михаил подоляк

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева, сообщило издание "Страна.ua". "Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте", — говорится в публикации.Тем не менее Сибига полагает, что все эти страны "имеют политическую волю" стать стороной декларации. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. В Киеве надеются, что они заработают до следующего саммита альянса в Вашингтон. По информации Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат. На днях глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что к декларации о гарантиях безопасности присоединились более 30 стран, 15 выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям. В целом в Киеве рассчитывают, что ключевыми гарантами станет 51 государство.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231222/orban-1917364586.html

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917518310.html

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в мире, украина, евросоюз, нато, владимир зеленский, андрей сибига, михаил подоляк, киев