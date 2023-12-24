https://ria.ru/20231224/etcetera-1917781297.html

Стала известна причина смерти актера из "Глухаря" Алексея Черных

Стала известна причина смерти актера из "Глухаря" Алексея Черных - РИА Новости, 24.12.2023

Стала известна причина смерти актера из "Глухаря" Алексея Черных

Актер театра и кино Алексей Черных умер от инфаркта, сообщается на сайте театра Et Cetera. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:13

2023-12-24T17:13

2023-12-24T18:38

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Актер театра и кино Алексей Черных умер от инфаркта, сообщается на сайте театра Et Cetera. "Алексею Черных было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор. <…> Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку", — говорится в некрологе.О смерти артиста накануне сообщила актриса Екатерина Соломатина.Черных родился 26 апреля 1980 года. Окончил Школу-студию МХАТ. С 2003 года служил в театре Et Cetera. Стал известен благодаря ролям в сериалах "Ищейка", "Мент в законе" и "Глухарь". Он также был актером дубляжа и озвучил персонажей из таких зарубежных фильмов, как "Мстители", "Доктор Стрэндж", "Голодные игры" и "Алиса в Зазеркалье".

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общество, москва, рсфср, александр калягин, et cetera