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Боррель предупредил о возможной победе России в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 24.12.2023 (обновлено: 16:19 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/es-1917766366.html
Боррель предупредил о возможной победе России в конфликте на Украине
Боррель предупредил о возможной победе России в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.12.2023
Боррель предупредил о возможной победе России в конфликте на Украине
Россия победит в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью британской РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:10
2023-12-24T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия победит в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью британской газете Guardian.&quot;Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну на Украине&quot;, — сказал он.Россию Боррель назвал великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии. "Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе", — подчеркнул глава дипломатии ЕС. Боррель не раз высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он он выразил опасения, что без иностранной помощи конфликт на Украине закончится очень быстро. А на днях пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", как бы он ни пытался их в этом убедить.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. Тем не менее, по его словам, ситуация может перейти в мирное русло, но только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917762266.html
https://ria.ru/20231224/evropa-1917751214.html
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в мире, россия, украина, европа, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Боррель предупредил о возможной победе России в конфликте на Украине

Боррель: РФ победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои силы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия победит в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью британской газете Guardian.
«

"Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну на Украине", — сказал он.

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Россию Боррель назвал великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии.
"Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе", — подчеркнул глава дипломатии ЕС.
Боррель не раз высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он он выразил опасения, что без иностранной помощи конфликт на Украине закончится очень быстро. А на днях пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", как бы он ни пытался их в этом убедить.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. Тем не менее, по его словам, ситуация может перейти в мирное русло, но только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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