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В МВД раскрыли подробности ДТП с иномаркой и автобусом в Рыбинске - РИА Новости, 24.12.2023
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17:28 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/dtp-1917780967.html
В МВД раскрыли подробности ДТП с иномаркой и автобусом в Рыбинске
В МВД раскрыли подробности ДТП с иномаркой и автобусом в Рыбинске - РИА Новости, 24.12.2023
В МВД раскрыли подробности ДТП с иномаркой и автобусом в Рыбинске
Полиция возбудила административное дело об отказе от прохождения медосвидетельствования в отношении 31-летней женщины, которая была за рулем автомобиля,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:28
2023-12-24T17:28
происшествия
рыбинск
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело об отказе от прохождения медосвидетельствования в отношении 31-летней женщины, которая была за рулем автомобиля, протаранившего автобус в Рыбинске Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. "В рамках установления обстоятельств ДТП, произошедшего 23 декабря в Рыбинске на Соборной площади, в результате которого пострадали четыре человека, в отношении водителя автомобиля Volkswagen составлены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Дела возбуждены по части 1 статьи 12.12 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), статьи 12.33 (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Прокуратура Ярославской области информирует, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По указанию прокуратуры дело изъято из производства следственных органов регионального УМВД России и передано для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СУСК. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что у водителя автомобиля серьезные травмы. Накануне вечером в центре Рыбинска автомобиль Volkswagen, судя по опубликованным в соцсетях видео, на огромной скорости протаранил рейсовый автобус ЛиАЗ и частично влетел в салон. По данным УМВД, пострадали четыре человека: три пассажира автобуса - женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения, а также водитель авто – женщина 1992 года рождения. По данным Минздрава по Ярославской области, двое пострадавших находятся в реанимации.
https://ria.ru/20231124/dtp-1911513876.html
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
рыбинск
ярославская область
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происшествия, рыбинск, ярославская область
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область
В МВД раскрыли подробности ДТП с иномаркой и автобусом в Рыбинске

Водитель, протаранившая автобус в Рыбинске, отказалась от медосвидетельствования

© РИА Новости / TelegramДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
ДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
© РИА Новости / Telegram
ДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело об отказе от прохождения медосвидетельствования в отношении 31-летней женщины, которая была за рулем автомобиля, протаранившего автобус в Рыбинске Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
"В рамках установления обстоятельств ДТП, произошедшего 23 декабря в Рыбинске на Соборной площади, в результате которого пострадали четыре человека, в отношении водителя автомобиля Volkswagen составлены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Дела возбуждены по части 1 статьи 12.12 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), статьи 12.33 (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Прокуратура Ярославской области информирует, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По указанию прокуратуры дело изъято из производства следственных органов регионального УМВД России и передано для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СУСК.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что у водителя автомобиля серьезные травмы.
Накануне вечером в центре Рыбинска автомобиль Volkswagen, судя по опубликованным в соцсетях видео, на огромной скорости протаранил рейсовый автобус ЛиАЗ и частично влетел в салон. По данным УМВД, пострадали четыре человека: три пассажира автобуса - женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения, а также водитель авто – женщина 1992 года рождения. По данным Минздрава по Ярославской области, двое пострадавших находятся в реанимации.
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ПроисшествияРыбинскЯрославская область
 
 
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