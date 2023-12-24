https://ria.ru/20231224/davankov-1917766918.html
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента - РИА Новости, 24.12.2023
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента
Единственным кандидатом от "Новых людей" на выборы президента РФ выдвинут вице-спикер ГД Владислав Даванков, за него должны проголосовать делегаты съезда. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:14
2023-12-24T15:14
2023-12-24T15:50
выборы президента россии — 2024
политика
владислав даванков
партия "новые люди"
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Единственным кандидатом от "Новых людей" на выборы президента РФ выдвинут вице-спикер ГД Владислав Даванков, за него должны проголосовать делегаты съезда.Кандидатом от "Новых людей" на выборы президента выдвинут Даванков, сообщил на съезде партии его ведущий, депутат ГД Сангаджи Тарбаев, передает корреспондент РИА Новости.Решение о выдвижении кандидата будет принято по итогам тайного голосования, сообщили в пресс-службе "Новых людей".Ранее пресс-служба фракции сообщала о возможности выдвижения троих кандидатов: лидера партии Алексея Нечаева, вице-спикера ГД Владислава Даванкова, депутата ГД Сарданы Авксентьевой.
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
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политика, владислав даванков, партия "новые люди"
Выборы президента России — 2024, Политика, Владислав Даванков, Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента
Даванкова выдвинули единственным кандидатом на выборах от партии "Новые люди"