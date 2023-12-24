https://ria.ru/20231224/davankov-1917766918.html

Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента

Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента - РИА Новости, 24.12.2023

Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента

Единственным кандидатом от "Новых людей" на выборы президента РФ выдвинут вице-спикер ГД Владислав Даванков, за него должны проголосовать делегаты съезда. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T15:14

2023-12-24T15:14

2023-12-24T15:50

выборы президента россии — 2024

политика

владислав даванков

партия "новые люди"

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Единственным кандидатом от "Новых людей" на выборы президента РФ выдвинут вице-спикер ГД Владислав Даванков, за него должны проголосовать делегаты съезда.Кандидатом от "Новых людей" на выборы президента выдвинут Даванков, сообщил на съезде партии его ведущий, депутат ГД Сангаджи Тарбаев, передает корреспондент РИА Новости.Решение о выдвижении кандидата будет принято по итогам тайного голосования, сообщили в пресс-службе "Новых людей".Ранее пресс-служба фракции сообщала о возможности выдвижения троих кандидатов: лидера партии Алексея Нечаева, вице-спикера ГД Владислава Даванкова, депутата ГД Сарданы Авксентьевой.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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политика, владислав даванков, партия "новые люди"