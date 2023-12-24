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Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента - РИА Новости, 24.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:14 24.12.2023 (обновлено: 15:50 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/davankov-1917766918.html
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента - РИА Новости, 24.12.2023
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента
Единственным кандидатом от "Новых людей" на выборы президента РФ выдвинут вице-спикер ГД Владислав Даванков, за него должны проголосовать делегаты съезда. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:14
2023-12-24T15:50
выборы президента россии — 2024
политика
владислав даванков
партия "новые люди"
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Единственным кандидатом от "Новых людей" на выборы президента РФ выдвинут вице-спикер ГД Владислав Даванков, за него должны проголосовать делегаты съезда.Кандидатом от "Новых людей" на выборы президента выдвинут Даванков, сообщил на съезде партии его ведущий, депутат ГД Сангаджи Тарбаев, передает корреспондент РИА Новости.Решение о выдвижении кандидата будет принято по итогам тайного голосования, сообщили в пресс-службе "Новых людей".Ранее пресс-служба фракции сообщала о возможности выдвижения троих кандидатов: лидера партии Алексея Нечаева, вице-спикера ГД Владислава Даванкова, депутата ГД Сарданы Авксентьевой.
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
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политика, владислав даванков, партия "новые люди"
Выборы президента России — 2024, Политика, Владислав Даванков, Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента

Даванкова выдвинули единственным кандидатом на выборах от партии "Новые люди"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков на предвыборном съезде партии в Москве. 24 декабря 2023
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков на предвыборном съезде партии в Москве. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков на предвыборном съезде партии в Москве. 24 декабря 2023
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Единственным кандидатом от "Новых людей" на выборы президента РФ выдвинут вице-спикер ГД Владислав Даванков, за него должны проголосовать делегаты съезда.
Кандидатом от "Новых людей" на выборы президента выдвинут Даванков, сообщил на съезде партии его ведущий, депутат ГД Сангаджи Тарбаев, передает корреспондент РИА Новости.
Решение о выдвижении кандидата будет принято по итогам тайного голосования, сообщили в пресс-службе "Новых людей".
Ранее пресс-служба фракции сообщала о возможности выдвижения троих кандидатов: лидера партии Алексея Нечаева, вице-спикера ГД Владислава Даванкова, депутата ГД Сарданы Авксентьевой.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
21 декабря, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладислав ДаванковПартия "Новые люди"
 
 
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