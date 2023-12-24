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Территориальные претензии США в Мировом океане
Территориальные претензии США в Мировом океане - РИА Новости, 24.12.2023
Территориальные претензии США в Мировом океане
Государственный департамент США опубликовал карту территориальных претензий США в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах. Площадь континентального... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:44
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Государственный департамент США опубликовал карту территориальных претензий США в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах. Площадь континентального шельфа, который рассчитывают присоединить Соединенные Штаты, в два раза превышает размер штата Калифорния и составляет порядка миллиона квадратных километров. Большая часть этой площади приходится на Арктику и Берингово море — регионы, потенциально богатые полезными ископаемыми. Смотрите в инфографике Ria.ru, над какими участками морского дна администрация Джо Байдена планирует установить суверенитет.
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Инфографика, США, Атлантический океан, Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Политика, Континентальный шельф, Государственный департамент США