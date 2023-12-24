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Территориальные претензии США в Мировом океане - РИА Новости, 24.12.2023
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20:44 24.12.2023 (обновлено: 20:45 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/csha-1917796664.html
Территориальные претензии США в Мировом океане
Территориальные претензии США в Мировом океане - РИА Новости, 24.12.2023
Территориальные претензии США в Мировом океане
Государственный департамент США опубликовал карту территориальных претензий США в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах. Площадь континентального... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:44
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инфографика
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атлантический океан
тихий океан
северный ледовитый океан
политика
континентальный шельф
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Государственный департамент США опубликовал карту территориальных претензий США в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах. Площадь континентального шельфа, который рассчитывают присоединить Соединенные Штаты, в два раза превышает размер штата Калифорния и составляет порядка миллиона квадратных километров. Большая часть этой площади приходится на Арктику и Берингово море — регионы, потенциально богатые полезными ископаемыми. Смотрите в инфографике Ria.ru, над какими участками морского дна администрация Джо Байдена планирует установить суверенитет.
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сша, атлантический океан, тихий океан, северный ледовитый океан, политика, континентальный шельф, инфографика, государственный департамент сша
Инфографика, США, Атлантический океан, Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Политика, Континентальный шельф, Государственный департамент США
Инфографика

Территориальные претензии США в Мировом океане

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Государственный департамент США опубликовал карту территориальных претензий США в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах. Площадь континентального шельфа, который рассчитывают присоединить Соединенные Штаты, в два раза превышает размер штата Калифорния и составляет порядка миллиона квадратных километров. Большая часть этой площади приходится на Арктику и Берингово море — регионы, потенциально богатые полезными ископаемыми. Смотрите в инфографике Ria.ru, над какими участками морского дна администрация Джо Байдена планирует установить суверенитет.
Территориальные претензии США в Мировом океане
 
ИнфографикаСШААтлантический океанТихий океанСеверный Ледовитый океанПолитикаКонтинентальный шельфГосударственный департамент США
 
 
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