https://ria.ru/20231224/botinki-1917780825.html

На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма

На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма - РИА Новости, 24.12.2023

На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма

Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk)... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:10

2023-12-24T17:10

2023-12-24T17:10

в мире

дания

северное море

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами, сообщает местный телеканал DR в воскресенье. Согласно телеканалу, судно Mayview, следовавшее по маршруту из немецкого города Бремерхафен в польский город Гданьск, потеряло 22 декабря 46 контейнеров с товарами в Северном море из-за бушующего в Европе шторма "Пиа". "Это сумасшествие. Повсюду валяются тысячи ботинок", - цитирует канал берегового инспектора Тосмаса Дуурлоо. Как отмечает телеканал, помимо обуви, которая составила большую часть оказавшихся на берегу товаров, на пляжах обнаружили также медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек. В четверг шторм "Пиа" обрушился на Нидерланды, привел к высокому уровню воды в стране и закрытию всех штормовых барьеров второй раз за всю историю. В четверг норвежский круизный лайнер Maud испытал проблемы с управлением в Северном море из-за полученных во время шторма "Пиа" повреждений. В четверг из-за шторма "Пиа" штормовое предупреждение было объявлено во многих частях Великобритании, авиакомпания British Airways (BA) отменила более 20 рейсов в предрождественский период.

https://ria.ru/20231025/noga-1905206359.html

https://ria.ru/20231128/mina-1912353203.html

дания

северное море

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в мире, дания, северное море