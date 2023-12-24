На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма
На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок с судна Maersk из-за шторма "Пиа"
© AFP 2023 / EMIL NICOLAI HELMSЛюди убирают пляж на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk потеряло 46 контейнеров с товарами
Люди убирают пляж на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk потеряло 46 контейнеров с товарами
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами, сообщает местный телеканал DR в воскресенье.
Согласно телеканалу, судно Mayview, следовавшее по маршруту из немецкого города Бремерхафен в польский город Гданьск, потеряло 22 декабря 46 контейнеров с товарами в Северном море из-за бушующего в Европе шторма "Пиа".
"Это сумасшествие. Повсюду валяются тысячи ботинок", - цитирует канал берегового инспектора Тосмаса Дуурлоо.
Как отмечает телеканал, помимо обуви, которая составила большую часть оказавшихся на берегу товаров, на пляжах обнаружили также медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.
В четверг шторм "Пиа" обрушился на Нидерланды, привел к высокому уровню воды в стране и закрытию всех штормовых барьеров второй раз за всю историю. В четверг норвежский круизный лайнер Maud испытал проблемы с управлением в Северном море из-за полученных во время шторма "Пиа" повреждений. В четверг из-за шторма "Пиа" штормовое предупреждение было объявлено во многих частях Великобритании, авиакомпания British Airways (BA) отменила более 20 рейсов в предрождественский период.