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На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма - РИА Новости, 24.12.2023
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17:10 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/botinki-1917780825.html
На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма
На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма - РИА Новости, 24.12.2023
На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма
Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk)... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:10
2023-12-24T17:10
в мире
дания
северное море
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами, сообщает местный телеканал DR в воскресенье. Согласно телеканалу, судно Mayview, следовавшее по маршруту из немецкого города Бремерхафен в польский город Гданьск, потеряло 22 декабря 46 контейнеров с товарами в Северном море из-за бушующего в Европе шторма "Пиа". "Это сумасшествие. Повсюду валяются тысячи ботинок", - цитирует канал берегового инспектора Тосмаса Дуурлоо. Как отмечает телеканал, помимо обуви, которая составила большую часть оказавшихся на берегу товаров, на пляжах обнаружили также медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек. В четверг шторм "Пиа" обрушился на Нидерланды, привел к высокому уровню воды в стране и закрытию всех штормовых барьеров второй раз за всю историю. В четверг норвежский круизный лайнер Maud испытал проблемы с управлением в Северном море из-за полученных во время шторма "Пиа" повреждений. В четверг из-за шторма "Пиа" штормовое предупреждение было объявлено во многих частях Великобритании, авиакомпания British Airways (BA) отменила более 20 рейсов в предрождественский период.
https://ria.ru/20231025/noga-1905206359.html
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в мире, дания, северное море
В мире, Дания, Северное море
На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма

На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок с судна Maersk из-за шторма "Пиа"

© AFP 2023 / EMIL NICOLAI HELMSЛюди убирают пляж на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk потеряло 46 контейнеров с товарами
Люди убирают пляж на севере Дании после того, как из-за шторма Пиа судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk потеряло 46 контейнеров с товарами - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / EMIL NICOLAI HELMS
Люди убирают пляж на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk потеряло 46 контейнеров с товарами
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами, сообщает местный телеканал DR в воскресенье.
Согласно телеканалу, судно Mayview, следовавшее по маршруту из немецкого города Бремерхафен в польский город Гданьск, потеряло 22 декабря 46 контейнеров с товарами в Северном море из-за бушующего в Европе шторма "Пиа".
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"Это сумасшествие. Повсюду валяются тысячи ботинок", - цитирует канал берегового инспектора Тосмаса Дуурлоо.
Как отмечает телеканал, помимо обуви, которая составила большую часть оказавшихся на берегу товаров, на пляжах обнаружили также медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.
В четверг шторм "Пиа" обрушился на Нидерланды, привел к высокому уровню воды в стране и закрытию всех штормовых барьеров второй раз за всю историю. В четверг норвежский круизный лайнер Maud испытал проблемы с управлением в Северном море из-за полученных во время шторма "Пиа" повреждений. В четверг из-за шторма "Пиа" штормовое предупреждение было объявлено во многих частях Великобритании, авиакомпания British Airways (BA) отменила более 20 рейсов в предрождественский период.
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