https://ria.ru/20231224/belgrad-1917818917.html
Полиция в Белграде разогнала протестующих
Полиция в Белграде разогнала протестующих - РИА Новости, 25.12.2023
Полиция в Белграде разогнала протестующих
Полиция Сербии в течение нескольких минут разогнала толпу, очистив площадь от протестующих, и выставила оцепление перед администрацией Белграда, передает... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-24T23:56
2023-12-24T23:56
2023-12-25T00:36
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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Полиция Сербии в течение нескольких минут разогнала толпу, очистив площадь от протестующих, и выставила оцепление перед администрацией Белграда, передает корреспондент РИА Новости.Со стороны парламента Сербии появилась бегущая цепь полицейских со щитами, еще одна группа пришла с боковой улицы. В считанные минуты площадь перед зданием Скупщины (администрации) была очищена от протестующих. После этого полиция выставила оцепление. Через некоторое время подъехал министр внутренних дел Братислав Гашич и с сопровождением прошел к зданию.В воскресенье сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" устроили беспорядки на ступенях здания представительного и исполнительного органа Белграда.Активисты разбили палками и камнями стекла в дверях здания, близлежащие окна, камеры видеонаблюдения, попытались прорваться внутрь. Жандармерия Сербии щитами заблокировала вход, в ходе нескольких попыток прорыва в двери полицейские применяли спрей и слезоточивый газ против демонстрантов. Из толпы в сторону дверей летели камни, полиция отвечала спреем и слезоточивым газом.Около 21.30 (23.30 мск) в середине толпы сработала дымовая шашка, после чего протестующие сначала отошли от здания, затем вернулись и продолжали забрасывать его ещё более активно.Насильственные протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок, заявил в обращении к гражданам в воскресенье сербский президент Александр Вучич.Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.
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в мире, белград (город), беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Беспорядки в Белграде
Полиция в Белграде разогнала протестующих
Полиция в Белграде разогнала толпу, очистив площадь от протестующих
БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Полиция Сербии в течение нескольких минут разогнала толпу, очистив площадь от протестующих, и выставила оцепление перед администрацией Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Со стороны парламента Сербии
появилась бегущая цепь полицейских со щитами, еще одна группа пришла с боковой улицы. В считанные минуты площадь перед зданием Скупщины (администрации) была очищена от протестующих. После этого полиция выставила оцепление. Через некоторое время подъехал министр внутренних дел Братислав Гашич
и с сопровождением прошел к зданию.
В воскресенье сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" устроили беспорядки на ступенях здания представительного и исполнительного органа Белграда.
Активисты разбили палками и камнями стекла в дверях здания, близлежащие окна, камеры видеонаблюдения, попытались прорваться внутрь. Жандармерия Сербии щитами заблокировала вход, в ходе нескольких попыток прорыва в двери полицейские применяли спрей и слезоточивый газ против демонстрантов. Из толпы в сторону дверей летели камни, полиция отвечала спреем и слезоточивым газом.
Около 21.30 (23.30 мск) в середине толпы сработала дымовая шашка, после чего протестующие сначала отошли от здания, затем вернулись и продолжали забрасывать его ещё более активно.
Насильственные протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок, заявил в обращении к гражданам в воскресенье сербский президент Александр Вучич
.
Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.
"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции