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Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО - РИА Новости, 25.12.2023
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22:04 24.12.2023 (обновлено: 10:58 25.12.2023)
https://ria.ru/20231224/bayden-1917809404.html
Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО
Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО - РИА Новости, 25.12.2023
Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО
Пара американских плейнспоттеров засекли неопознанный летающий объект над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с президентом США Джо... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-24T22:04
2023-12-25T10:58
в мире
лос-анджелес
сша
джо байден
f-35
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ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Пара американских плейнспоттеров засекли неопознанный летающий объект над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с президентом США Джо Байденом, пишет в воскресенье газета New York Times. Шаровидный предмет попал на видео дозаправки в воздухе одного из истребителей F-35, который сопровождал "борт номер один". "Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу... Это оно? НЛО, о котором мы говорим?" - прокомментировал кадры один из их авторов съемки Джошуа Солорзано. Его брат Питер предположил, что в объектив попал воздушный шар. Две недели назад в аэропорту Лос-Анджелеса они снимали пару истребителей F-35 и самолет-заправщик KC-10, обеспечивавших прибытие президентского авиалайнера с Байденом на борту.
https://ria.ru/20231130/nlo-1912789108.html
https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html
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в мире, лос-анджелес, сша, джо байден, f-35
В мире, Лос-Анджелес, США, Джо Байден, F-35
Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО

NYT: над аэропортом Лос-Анджелеса рядом с лайнером Байдена заметили НЛО

© L.A FLIGHTS/YouTubeКадр видео с неопознанным летающим объектом над аэропортом Лос-Анджелеса
Кадр видео с неопознанным летающим объектом над аэропортом Лос-Анджелеса
© L.A FLIGHTS/YouTube
Кадр видео с неопознанным летающим объектом над аэропортом Лос-Анджелеса
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Пара американских плейнспоттеров засекли неопознанный летающий объект над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с президентом США Джо Байденом, пишет в воскресенье газета New York Times.
Шаровидный предмет попал на видео дозаправки в воздухе одного из истребителей F-35, который сопровождал "борт номер один".
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"Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу... Это оно? НЛО, о котором мы говорим?" - прокомментировал кадры один из их авторов съемки Джошуа Солорзано.
Его брат Питер предположил, что в объектив попал воздушный шар.
Две недели назад в аэропорту Лос-Анджелеса они снимали пару истребителей F-35 и самолет-заправщик KC-10, обеспечивавших прибытие президентского авиалайнера с Байденом на борту.
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В миреЛос-АнджелесСШАДжо БайденF-35
 
 
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