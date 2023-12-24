https://ria.ru/20231224/bayden-1917809404.html
Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО
Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО - РИА Новости, 25.12.2023
Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО
Пара американских плейнспоттеров засекли неопознанный летающий объект над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с президентом США Джо... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-24T22:04
2023-12-24T22:04
2023-12-25T10:58
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ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Пара американских плейнспоттеров засекли неопознанный летающий объект над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с президентом США Джо Байденом, пишет в воскресенье газета New York Times. Шаровидный предмет попал на видео дозаправки в воздухе одного из истребителей F-35, который сопровождал "борт номер один". "Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу... Это оно? НЛО, о котором мы говорим?" - прокомментировал кадры один из их авторов съемки Джошуа Солорзано. Его брат Питер предположил, что в объектив попал воздушный шар. Две недели назад в аэропорту Лос-Анджелеса они снимали пару истребителей F-35 и самолет-заправщик KC-10, обеспечивавших прибытие президентского авиалайнера с Байденом на борту.
https://ria.ru/20231130/nlo-1912789108.html
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в мире, лос-анджелес, сша, джо байден, f-35
В мире, Лос-Анджелес, США, Джо Байден, F-35
Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО
NYT: над аэропортом Лос-Анджелеса рядом с лайнером Байдена заметили НЛО
ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости.
Пара американских плейнспоттеров засекли неопознанный летающий объект над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с президентом США Джо Байденом, пишет в воскресенье газета
New York Times.
Шаровидный предмет попал на видео дозаправки в воздухе одного из истребителей F-35, который сопровождал "борт номер один".
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"Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу... Это оно? НЛО, о котором мы говорим?" - прокомментировал кадры один из их авторов съемки Джошуа Солорзано.
Его брат Питер предположил, что в объектив попал воздушный шар.
Две недели назад в аэропорту Лос-Анджелеса они снимали пару истребителей F-35 и самолет-заправщик KC-10, обеспечивавших прибытие президентского авиалайнера с Байденом на борту.
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