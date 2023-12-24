https://ria.ru/20231224/ataka-1917817017.html
В секторе Газа заявили о 60 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев
В секторе Газа заявили о 60 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев - РИА Новости, 24.12.2023
В секторе Газа заявили о 60 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев
Число погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа достигло 60, сообщил представитель... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T23:33
2023-12-24T23:33
2023-12-24T23:51
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Число погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа достигло 60, сообщил представитель отделения Минздрава в палестинском анклаве Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале."На данный момент погибли 60 человек, и их число, вероятно, увеличится в результате сбора большого количества тел", — сказал он.Представитель ведомства назвал эти обстрелы в переполненном жилом квартале геноцидом.Позднее движение ХАМАС также назвало эти атаки военным преступлением и заявило, что таким образом Израиль пытается восстановить имидж разгромленной армии.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 53 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231224/gaza-1917796568.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, восточный иерусалим, оон, ссср
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Восточный Иерусалим, ООН, СССР
В секторе Газа заявили о 60 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев
Минздрав Газы сообщил о 60 погибших после удара Израиля по лагерю "Аль-Магази"
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Число погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа достигло 60, сообщил представитель отделения Минздрава в палестинском анклаве Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале.
"На данный момент погибли 60 человек, и их число, вероятно, увеличится в результате сбора большого количества тел", — сказал он.
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа
Представитель ведомства назвал эти обстрелы в переполненном жилом квартале геноцидом.
Позднее движение ХАМАС также назвало эти атаки военным преступлением и заявило, что таким образом Израиль пытается восстановить имидж разгромленной армии.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 53 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта