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Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний"

Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 23.12.2023

Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:13

2023-12-23T13:13

2023-12-23T13:13

выставка-форум "россия"

общество

санкт-петербург

александр беглов

елка желаний

выставка-форум "россия"

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В рамках Дня Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" в Москве Беглов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". "Александр Беглов снял с елки шесть открыток с пожеланиями детей. Ребята из Петербурга и Мариуполя просили на Новый год микроскоп, банкетку для фортепиано, набор для рисования, кроссовки и синтезатор, а также организовать посещение студии "Матч-ТВ" во время матча "Зенита". Губернатор пообещал, что Дед Мороз исполнит все желания", - говорится в сообщении.Беглов напомнил, что в Петербурге ежегодно проходит городская благотворительная акция "Дерево желаний". Новогодние елки с открытками размещают в Смольном, в Невской Ратуше, в Законодательном собрании и в администрациях районов. Они устанавливаются на ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях. "В конвертах - мечты ребят из многодетных или малообеспеченных семей, детей, у которых есть ограничения по здоровью. Каждый год принимаю участие в этой доброй акции. В этом году снял пять открыток. Их прислали ребята из Петербурга и Мариуполя. Такие акции важны. Они показывают ребятам, что есть люди, которые придут им на помощь и исполнят заветную мечту", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231221/shkolnitsa-1917271897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, александр беглов, елка желаний, выставка-форум "россия", новый год