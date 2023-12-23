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Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 23.12.2023
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13:13 23.12.2023
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Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний"
Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 23.12.2023
Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:13
2023-12-23T13:13
выставка-форум "россия"
общество
санкт-петербург
александр беглов
елка желаний
выставка-форум "россия"
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В рамках Дня Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" в Москве Беглов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". &quot;Александр Беглов снял с елки шесть открыток с пожеланиями детей. Ребята из Петербурга и Мариуполя просили на Новый год микроскоп, банкетку для фортепиано, набор для рисования, кроссовки и синтезатор, а также организовать посещение студии &quot;Матч-ТВ&quot; во время матча &quot;Зенита&quot;. Губернатор пообещал, что Дед Мороз исполнит все желания&quot;, - говорится в сообщении.Беглов напомнил, что в Петербурге ежегодно проходит городская благотворительная акция "Дерево желаний". Новогодние елки с открытками размещают в Смольном, в Невской Ратуше, в Законодательном собрании и в администрациях районов. Они устанавливаются на ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях. "В конвертах - мечты ребят из многодетных или малообеспеченных семей, детей, у которых есть ограничения по здоровью. Каждый год принимаю участие в этой доброй акции. В этом году снял пять открыток. Их прислали ребята из Петербурга и Мариуполя. Такие акции важны. Они показывают ребятам, что есть люди, которые придут им на помощь и исполнят заветную мечту", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, елка желаний, выставка-форум "россия", новый год
Выставка-форум "Россия", Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Елка желаний, Выставка-форум "Россия", Новый год
Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний"

Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний" на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на выставке-форуме "Россия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В рамках Дня Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" в Москве Беглов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний".
«

"Александр Беглов снял с елки шесть открыток с пожеланиями детей. Ребята из Петербурга и Мариуполя просили на Новый год микроскоп, банкетку для фортепиано, набор для рисования, кроссовки и синтезатор, а также организовать посещение студии "Матч-ТВ" во время матча "Зенита". Губернатор пообещал, что Дед Мороз исполнит все желания", - говорится в сообщении.

Беглов напомнил, что в Петербурге ежегодно проходит городская благотворительная акция "Дерево желаний". Новогодние елки с открытками размещают в Смольном, в Невской Ратуше, в Законодательном собрании и в администрациях районов. Они устанавливаются на ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях.
"В конвертах - мечты ребят из многодетных или малообеспеченных семей, детей, у которых есть ограничения по здоровью. Каждый год принимаю участие в этой доброй акции. В этом году снял пять открыток. Их прислали ребята из Петербурга и Мариуполя. Такие акции важны. Они показывают ребятам, что есть люди, которые придут им на помощь и исполнят заветную мечту", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЕлка желанийВыставка-форум "Россия"Новый год
 
 
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