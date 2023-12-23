https://ria.ru/20231223/zhelaniya-1917645098.html
Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний"
Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 23.12.2023
Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:13
2023-12-23T13:13
2023-12-23T13:13
выставка-форум "россия"
общество
санкт-петербург
александр беглов
елка желаний
выставка-форум "россия"
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917638681_0:123:3118:1877_1920x0_80_0_0_6cddf9a7565c4b4dae1e6041f7e74892.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В рамках Дня Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" в Москве Беглов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". "Александр Беглов снял с елки шесть открыток с пожеланиями детей. Ребята из Петербурга и Мариуполя просили на Новый год микроскоп, банкетку для фортепиано, набор для рисования, кроссовки и синтезатор, а также организовать посещение студии "Матч-ТВ" во время матча "Зенита". Губернатор пообещал, что Дед Мороз исполнит все желания", - говорится в сообщении.Беглов напомнил, что в Петербурге ежегодно проходит городская благотворительная акция "Дерево желаний". Новогодние елки с открытками размещают в Смольном, в Невской Ратуше, в Законодательном собрании и в администрациях районов. Они устанавливаются на ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях. "В конвертах - мечты ребят из многодетных или малообеспеченных семей, детей, у которых есть ограничения по здоровью. Каждый год принимаю участие в этой доброй акции. В этом году снял пять открыток. Их прислали ребята из Петербурга и Мариуполя. Такие акции важны. Они показывают ребятам, что есть люди, которые придут им на помощь и исполнят заветную мечту", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231221/shkolnitsa-1917271897.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917638681_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_bdb90be49a818e250dead620fa45d77d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, александр беглов, елка желаний, выставка-форум "россия", новый год
Выставка-форум "Россия", Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Елка желаний, Выставка-форум "Россия", Новый год
Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний"
Беглов исполнит мечты шести детей с "Елки желаний" на выставке-форуме "Россия"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит мечты шести детей в рамках акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В рамках Дня Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" в Москве
Беглов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний".
«
"Александр Беглов снял с елки шесть открыток с пожеланиями детей. Ребята из Петербурга и Мариуполя просили на Новый год микроскоп, банкетку для фортепиано, набор для рисования, кроссовки и синтезатор, а также организовать посещение студии "Матч-ТВ" во время матча "Зенита". Губернатор пообещал, что Дед Мороз исполнит все желания", - говорится в сообщении.
Беглов напомнил, что в Петербурге ежегодно проходит городская благотворительная акция "Дерево желаний". Новогодние елки с открытками размещают в Смольном, в Невской Ратуше, в Законодательном собрании и в администрациях районов. Они устанавливаются на ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях.
"В конвертах - мечты ребят из многодетных или малообеспеченных семей, детей, у которых есть ограничения по здоровью. Каждый год принимаю участие в этой доброй акции. В этом году снял пять открыток. Их прислали ребята из Петербурга и Мариуполя. Такие акции важны. Они показывают ребятам, что есть люди, которые придут им на помощь и исполнят заветную мечту", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Путин созвонился со школьницей, желание которой пообещал исполнить